Gerçekleri açık açık söyledi: Bizim Türkiye'ye daha fazla ihtiyacımız var

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile Meclis'te bir araya geldi.

Kurtulmuş ve Köver, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Köver ve heyetini TBMM'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Kurtulmuş, TBMM olarak yurt dışından meclis başkanlarını ve heyetlerini ağırlamaktan ayrı bir onur duyduklarını ifade etti.

Kurtulmuş, bu ziyaretlerin, Türkiye'ye karşı olan ilginin arttığını göstermesi açısından da önemli olduğunu belirterek, "Aynı zamanda parlamenter diplomasinin bir gereği olarak TBMM Başkanı ve TBMM heyetleri sürekli olarak yurt dışındaki uluslararası toplantılarda Türkiye'nin tezlerini, görüşlerini anlatabilme imkanına kavuşmaktadırlar. Bu vesileyle TBMM'nin uluslararası alandaki bu faaliyetlerinin Türkiye için önemli bir çaba olduğunun altını çizmek isterim." diye konuştu.

Macaristan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin başlangıcının 100. yılı dolayısıyla hem Türkiye'de hem Macaristan'da bu yılın "ortak kültür yılı" olarak ilan edildiğini anımsatan Kurtulmuş, bu kapsamda yıl sonuna kadar çeşitli etkinliklerin gerçekleşeceğini söyledi.

- "MACARİSTAN İLE TÜRKİYE MÜKEMMEL BİR İLİŞKİYİ GELİŞTİRMİŞTİR"



Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin özelikle son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın yakın işbirlikleri ve dostlukları çerçevesinde büyük bir mesafe katettiğini vurgulayan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilerimiz geçtiğimiz yıl aralık ayında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Macaristan'a yaptığı gezi sırasında geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine çıkartıldı. İkili ilişkiler bakımından uluslararası bağlamda tanımlanabilecek daha üst seviye yoktur. Macaristan ile Türkiye mükemmel bir ilişkiyi geliştirmiştir ve çok güzel bir ivme yakalamıştır. Bu ilişkilerimiz sadece siyasi olarak yakın ilişkilerin ötesinde iki milletin var olan kültürel ve tarihi benzerliklerinden de beslenmektedir. Bu anlamda hem toplum yapısı hem kültürel benzerlikler hem tarihi köklerimiz itibarıyla iki ülkenin de birbirilerine yakınlaşmasını kolaylaştıracak bir zeminin olduğunu bir kere daha teyit etmek isterim. Ayrıca birçok meselede ortak yaklaşımlara sahip olunması, yine ticaret başta olmak üzere ikili alanda çok sayıda işbirliğinin geliştirilmiş olması da Türk-Macar ilişkilerinin daha ileriye götürülmesi için fevkalade önemli adımlar olmuştur. Örneğin iki ülke arasında 4 milyar dolar seviyesine gelen ikili ticaret hacminin yakın zamanda hedef olarak konulan 6 milyar dolar seviyesine çıkacağını ümit ediyoruz ve bu alandaki çalışmaları karşılıklı olarak destekliyoruz."

Savunma sanayi başta olmak üzere turizm, eğitim ve diğer alanlarda çok yönlü olarak ilişkilerin devam ettiğini bildiren Kurtulmuş, Türkiye ile Macaristan'ın bu ilişkilerini daha da geliştirecek noktada çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

- TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ



Kurtulmuş, Macaristan'ın AB Dönem Başkanı olması bakımından da bu dönemin Türk-Macar ilişkilerini geliştirmesi bakımından önem taşıdığını ifade ederek, şunları söyledi:



"Macaristan, AB'nin genişlemesinden yana olmuş ve bu çerçevede de Türkiye'nin AB perspektifine hep destek vermiş olan, dost ve yakın irtibatımız olan müttefik bir ülkemizdir. Ümit ederim ki Türkiye'nin AB ilişkileri bakımından Macaristan'ın dönem başkanlığı yararlı olacak ve Türkiye-AB yakınlaşmasına katkı sağlayacaktır.

Yine aynı şekilde bölgemizde barışın sağlanması konusunda özellikle Rusya-Ukrayna arasında devam eden çatışmanın, gerilimin sona erdirilmesi konusunda da Macaristan'la yakın görüşlere sahip olduğumuzun altını çizmek isterim. Çünkü devam etmekte olan bu savaş, sadece Rusya ile Ukrayna arasında bir gerilim olmanın çok ötesine geçmiş, Rusya ile bütün Avrupa'nın hatta Rusya ile bütün Batı'nın ortak savaşı haline dönme potansiyeline sahiptir. Bu çerçevede, ümit ediyoruz ki her iki ülkeyle de yakın ilişkisi olan bir ülke olarak Türkiye'nin ortaya koyduğu barış perspektifi karşılık bulur, Rusya-Ukrayna gerilimi başta olmak üzere bölgedeki bütün gerilimlerin sona ermesi mümkün olur diye düşünüyoruz."

- "AVRUPA'NIN TÜRKİYE'YE DAHA FAZLA İHTİYACI VAR"



Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Köver ise TBMM Başkanı Kurtulmuş'a ev sahipliği dolayısıyla teşekkür ederek, üçüncü kez ülkesini temsilen Türkiye'de bulunduğunu belirtti.

Türk-Macar Kütür Yılı organizasyonunda bulunanlara da teşekkür eden Köver, "Macar kültüründen bir bölümünü tanıtma imkanını buldular. İki ülkenin güçlü hedeflerinin gerçekleştirilmesine sadece ticari ilişkilerde değil kültür gibi alanlarda da değerli çalışmalar yapmaktayız. İlişkilerimiz daha da genişlemektedir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a bu süreçleri başlattıkları için teşekkür ediyoruz." dedi.

Turizm, kültür, ticaret, bilim ve inovasyon alanında ilişkileri geliştirmek istediklerini anlatan Köver, "AB katılım süreciyle ilgili olarak, Macaristan, AB'ye üye ülke devletleri içinde genişlemeyi en çok destekleyen ülkedir. Türkiye'nin AB üyeliğine alınmasını desteklemekteyiz. Uzun bir süreç oldu maalesef. Sadece Türkiye'nin Avrupa'ya değil Avrupa'nın da Türkiye'ye ihtiyacı bulunmaktadır. AB'nin önündeki zorluklara yetersiz cevaplarını düşünürsek, Avrupa'nın Türkiye'ye daha fazla ihtiyacı olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

Köver, Türkiye gibi Balkan ülkelerinin de AB'ye üyeliklerini desteklediklerinin altını çizerek, "Egemenliğini koruyarak güçlü üye devletler vasıtasıyla Avrupa'yı daha da güçlendirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

AB üyesi ülkelerin parlamentoları dışında en sıkı ilişkileri TBMM'yle geliştirdiklerini anlatan Köver, "Bunun gelecekte de böyle devam etmesini diliyoruz. Gelecekte de ikili meclis ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Komşudan dikkat çeken Türkiye açıklaması! 'Yeni bir aşama' olarak duyurdular

"Üçüncü kez görmezden gelinemez"

Dertleri ilk dört madde değil!