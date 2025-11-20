İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2025 Cuma / 1 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4444
  • EURO
    48,9418
  • ALTIN
    5547.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gerekli kolaylıkları sağlama sözü verdi! Sisi'den Mısır'a yatırım daveti
Dünya

Gerekli kolaylıkları sağlama sözü verdi! Sisi'den Mısır'a yatırım daveti

Güney Koreli şirketleri ülkesine yatırım yapmaya davet eden Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, onlara gerekli kolaylıkları sağlama sözü verdi.

AA20 Kasım 2025 Perşembe 21:50 - Güncelleme:
Gerekli kolaylıkları sağlama sözü verdi! Sisi'den Mısır'a yatırım daveti
ABONE OL

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, Mısır'a gelen Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile başkent Kahire'de bir araya geldi.

Görüşmede, Orta Doğu, Kore Yarımadası ve Doğu Asya'daki gelişmelerin yanı sıra bölgedeki bazı ülkeleri ilgilendiren konular ele alındı.

Görüşmede ayrıca devletlerin birliği ve egemenliğinin korunması ve krizlere kapsamlı siyasi çözümler bulunması gerektiği vurgulandı.

İki taraf arasında liderler düzeyinde basına kapalı yapılan görüşmenin ardından iki ülkeden heyetlerin katılımıyla genişletilmiş toplantı düzenlendi.

Toplantıda iki ülke arasında kültür ve eğitim alanlarında iki ayrı mutabakat zaptı imzalandı.

Cumhurbaşkanı Sisi, Güney Kore Devlet Başkanı Lee ile görüşmesinden sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

"UMUT VERİCİ FIRSATLARDAN YARARLANMAYA DAVET EDİYORUM"

Sisi, basın toplantısındaki konuşmasında, "Bu fırsattan (Lee'nin ziyareti) yararlanarak Güney Kore'den yeni şirketleri Mısır pazarına girmeye ve sunduğu umut verici fırsatlardan yararlanmaya davet ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Sisi, Mısır'ın, Güney Koreli şirketlere ekonomik, ticari, kültürel ve askeri alanlarda iş birliğini artırmak için her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee de Sisi ile askeri sanayi ve kültürel alanda iş birliğinin güçlendirilmesi konularını görüştüklerini dile getirdi.

Lee, iki ülke arasında kapsamlı bir ekonomik ortaklık kurulması için müzakerelere başlanması konusunda Mısırlı mevkidaşıyla anlaştıklarını ifade etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da 3 araç birbirine girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.