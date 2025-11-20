Gerekli kolaylıkları sağlama sözü verdi! Sisi'den Mısır'a yatırım daveti

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, Mısır'a gelen Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile başkent Kahire'de bir araya geldi.

Görüşmede, Orta Doğu, Kore Yarımadası ve Doğu Asya'daki gelişmelerin yanı sıra bölgedeki bazı ülkeleri ilgilendiren konular ele alındı.

Görüşmede ayrıca devletlerin birliği ve egemenliğinin korunması ve krizlere kapsamlı siyasi çözümler bulunması gerektiği vurgulandı.

İki taraf arasında liderler düzeyinde basına kapalı yapılan görüşmenin ardından iki ülkeden heyetlerin katılımıyla genişletilmiş toplantı düzenlendi.

Toplantıda iki ülke arasında kültür ve eğitim alanlarında iki ayrı mutabakat zaptı imzalandı.

Cumhurbaşkanı Sisi, Güney Kore Devlet Başkanı Lee ile görüşmesinden sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Sisi, basın toplantısındaki konuşmasında, "Bu fırsattan (Lee'nin ziyareti) yararlanarak Güney Kore'den yeni şirketleri Mısır pazarına girmeye ve sunduğu umut verici fırsatlardan yararlanmaya davet ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Sisi, Mısır'ın, Güney Koreli şirketlere ekonomik, ticari, kültürel ve askeri alanlarda iş birliğini artırmak için her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee de Sisi ile askeri sanayi ve kültürel alanda iş birliğinin güçlendirilmesi konularını görüştüklerini dile getirdi.

Lee, iki ülke arasında kapsamlı bir ekonomik ortaklık kurulması için müzakerelere başlanması konusunda Mısırlı mevkidaşıyla anlaştıklarını ifade etti.