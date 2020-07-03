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Dünya

Pentagon'dan Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki tatbikat planına ilişkin açıklama: Endişe verici

Çin ordusunun Güney Çin Denizi'nde yapacağı tatbikatla ilgili açıklama yapan Pentagon, tatbikat planını 'endişe verici' olarak nitelendirdi.

03 Temmuz 2020 Cuma 09:04 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 09:05
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Pentagon, Çin ordusunun Güney Çin Denizi'nde tatbikat yapma kararından endişe duyduğunu açıkladı. Bakanlık, tatbikatların ihtilaflı bölgelerde ve sularda gerçekleştirildiğini savundu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin ordusunun Güney Çin Denizi'ndeki bölgelerde tatbikat düzenleme kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Savunma Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti'nin (ÇHC) 1-5 Temmuz'da Güney Çin Denizi'ndeki Paracel Adaları çevresinde askeri tatbikatlar düzenleme kararından endişe duyuyor" ifadeleri yer aldı.

Sputnik'te yer alan habere göre, açıklamada tatbikatların gerçekleştirilmesi için belirlenen bölgelerin, ihtilaflı bölge ve suları kapsadığı belirtildi.

Bakanlık, Çin'in askeri tatbikatlarının Güney Çin Denizi'ndeki durumu daha da istikrarsızlaştıracağını savunarak, bölgedeki anlaşmazlıkları artıracak faaliyetlerden kaçınmaya yönelik uluslararası sözleşmenin ihlali anlamına geldiğini öne sürdü.

Çin'in bölgedeki hak iddiaları hakkında yasal bir dayanak bulunmadığını öngören Lahey merkezli Daimi Tahkim Mahkemesi kararına rağmen Çin, Spratly takımadalarını kendi bölgesi olarak görüyor. Tahkim süreci, Ocak 2013'te Filipinler tarafından başlatılmıştı.

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