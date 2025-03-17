Kallas, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Suriye'nin Lazkiye kentinde 6 Mart'ta yaşanan olaylara değinen Kallas, "Şiddet patlaması çok endişe verici ve Suriye'deki umudun gerçekten tehdit altında olduğunu gösteriyor. Bu, Suriye'nin doğru yöne gittiğini gerçekten göstermek için daha fazlasını yapmamız gerektiğini kanıtlıyor. Suriye söz konusu olduğunda bölgesel ortaklarımızla çalışmamız gerekiyor. Ayrıca bugün Suriye Konferansı'mız var. Burada Suriye'nin istikrarlı ve barışçıl olması için neler yapabileceğimizi de tartışıyoruz." diye konuştu.

- "ŞU ANDA YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASINDA İLERLİYORUZ"

Kallas, şiddet olaylarının da dışişleri bakanları tarafından bugün ele alınacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu, çok zor bir tartışma. Suriye'de görmek istediğimiz ve gördüğümüz şey; Suriye liderliğinin hesap sorması veya bu katliamları yapanları hesap vermeye zorlaması. (Bu durum) Bize yaptırımların kaldırılmasına devam etmemiz gerektiğini gösteriyor çünkü insanlar için umut varsa o zaman daha az kaos olur. Umut için de örneğin bankacılık gibi hizmetlerin de sağlanması gerekir. Bu yüzden bunu (Suriye'deki şiddet olaylarını) kesinlikle tartışacağız ancak şu anda yaptırımların kaldırılmasında ilerliyoruz."

Yeni anayasayla ilgili gelişmelerin de olumlu yönde ilerlediğini düşündüğünü dile getiren Kallas, "Vurgulamak istediğimiz şey, Suriye'deki tüm grupların kapsayıcı olması. Ayrıca bugün orada neler olup bittiğini açıklaması için Suriye'nin sivil toplumundan da bir temsilcimiz var." dedi.

Brüksel, bugün AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Suriye'ye destek konulu 9. konferansa ev sahipliği yapacak. Türkiye'yi temsilen konferansa Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın katılması öngörülüyor.

- AB'NİN SURİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIMLARI

AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları, iç savaşın patlak vermesinin ardından Mayıs 2011'de başladı.

Rejimle bağlantılı, insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulan kişilere yönelik seyahat yasakları, mal varlıklarının dondurulması gibi bireysel kısıtlayıcı tedbirler alındı. Beşşar Esed'den bakanlara, rejimin iç çemberinde yer alan kritik isimler listede yer aldı.

Bunların yanı sıra AB, Suriye'ye sektörel yaptırımlar da uyguladı, rejimin finans ağının kalbinde yatan sektörleri hedef aldı. Bu çerçevede ham petrol ve petrol ürünlerinin ithalatı, hem askeri hem sivil amaçlı kullanılabilen malların ve bazı iletişim ekipmanının ihracatı kısıtlandı. Yaptırımlar, belli girişimlerin, altyapı projelerinin finanse edilmesini de kapsadı.

AB, 24 Şubat'ta ise Suriye'ye yönelik bankacılık, enerji ve ulaşım gibi sektörleri hedef alan yaptırımları askıya almaya karar verdiğini duyurdu.

Enerji, ulaşım, finans ve bankacılık gibi sektörlerde işlemlerin kolaylaştırılması, petrol, gaz ve elektrik dahil enerji ile ulaştırma sektörlerindeki önlemlerin askıya alınması kararlaştırılırken Suriye'deki Sanayi Bankası, Popüler Kredi Bankası, Tasarruf Bankası, Tarım Kooperatif Bankası ve Suriye Arap Havayollarının yaptırım listesinden çıkarılacağı, Suriye Merkez Bankasına da fon ve ekonomik kaynakların sağlanmasına izin verileceği bildirildi.



AB bankaları ile Suriye bankaları ve finans kuruluşları arasında bankacılık ilişkilerinin kurulmasına yönelik yasağa belirli muafiyetler getirileceğine işaret edilen duyuruda, böylece özellikle enerji ve ulaştırma sektörleriyle ile insani ve yeniden inşa amaçlı işlemlere izin verileceği belirtildi.

İlgili duyuruda bu konudaki çalışmaların sürdürüleceği ve daha fazla ekonomik yaptırımın askıya alınıp alınamayacağının değerlendirileceği, ülkedeki durumun yakından takip edileceği kaydedilmişti.