Geri sayım başladı! KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ikinci etap açılacak

Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ilk etabında Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binaları inşa edilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla 3 Mayıs'ta düzenlenen törenle hizmete alınan külliye projesinin ikinci etabında çalışmalar devam ediyor.

Son etapta yapımı süren yüksek mahkeme binası, millet bahçesi, cami ve millet kütüphanesinin inşa çalışmaları hız kazandı.

İkinci etap çalışmaları kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde 5 bin 661 metrekare alanda inşa edilen 2 bin 252 kişilik millet camisinin yapımı tamamlanırken, inşasına başlanan yüksek mahkeme binası ile millet kütüphanesindeki çalışmalar sürüyor.

Külliyede 290 bin metrekaresi yeşil alan olarak dizayn edilen toplam 452 bin 428 metrekare alanı kapsayan millet bahçesinin de inşası devam ediyor. Millet bahçesinde, sosyal donatılar, çocuk oyun alanları, 4 saha, 2 tenis kortu, 1000 kişilik amfi tiyatro, yürüyüş ve bisiklet yolları, 1675 araçlık otopark ile bir kafeterya yer alacak.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki çalışmalar, Anadolu Ajansı (AA) tarafından dronla görüntülendi.

- "YAKIN ZAMANDA YÜKSEK MAHKEME BİNAMIZIN İNŞAATI BİTECEK"

Külliye projesinin yapım çalışmalarına ilişkin, AA muhabirine açıklamada bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, külliyenin sadece bir yapıt olmanın ötesinde KKTC'nin bağımsızlığının ve güçlülüğünün simgesi olduğunu vurguladı.

Tatar, "Türkiye'mizin de desteğiyle kazandırdığımız bu eser, egemenliğimiz ve bağımsızlığımızın sembolü olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti bu devletin arkasındadır. Türkiye Cumhuriyeti her zaman Kıbrıs Türk halkını, kendi soydaşlarını yalnız bırakmaz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir Türk devleti olarak huzurunun, güveninin, refahının, istikrarının devam edebilmesi için anahtar rolündedir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifleriyle yeni meclis binasının hızla yapımının tamamlandığını belirten Tatar, şunları söyledi:

"15 Kasım 2020'de KKTC'yi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Devletimiz çok büyüdü gelişti. Artık çalışanlarımız buraya sığmıyor' dedim. Kendisi bana, 'Sen bir arazi bul, biz gereğini yaparız' dedi. Biz de 500 dönümlük bu araziyi bulduk. 4 yıl süren proje ve inşaat çalışmalarından sonra 3 Mayıs'ta buranın açılışını yaptık. Dünyaya KKTC halkının egemenliği, bağımsızlığı, hürriyeti ve yaşam hakkı olduğu mesajını verdik. Bu külliyede yürütme, yasama organları var. Diğer tarafta da yakın zamanda yüksek mahkeme binamızın inşaatı bitecek. Karşımızda da 400 dönümlük alanda millet bahçesi ve bir cami, amfi tiyatro, kütüphane bulunmaktadır."

- PROJENİN İLK ETABINDA CUMHURBAŞKANLIĞI VE CUMHURİYET MECLİSİ BİNALARI HİZMETE ALINDI

TOKİ tarafından KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 639 bin 475 metrekarelik alanda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi projesi hayata geçirilen projenin ilk etabında Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binaları inşa edilerek, 3 Mayıs'ta düzenlenen törenle açılışı yapıldı.

Yapımı tamamlanan 25 bin 210 metrekarelik KKTC Cumhurbaşkanlığı binasında, Cumhurbaşkanlığı makamı, 600 kişilik 2 konferans salonu, 400 kişilik kabul resepsiyon salonu, heyet toplantı salonu, 52 çalışma ofisi, 10 toplantı salonu, kafeterya ve yemekhane ile 109 araçlık otopark bulunuyor.

Yaklaşık 20 bin metrekarelik alanda inşa edilen Cumhuriyet Meclis binasında ise başkanlık ve başbakanlık makamları, 157 kişilik genel kurul salonu, 25 milletvekili makam odası, bakanlar toplantı salonu yer alıyor.

Yine binada 135 kişilik konferans salonu, 252 kişilik yemek salonu, şeref, grup toplantı ve başkanlık divanının yanı sıra bir de kütüphane bulunuyor. Meclis binasında farklı etkinliklerde kullanılmak üzere 16 toplantı odası da inşa edildi.