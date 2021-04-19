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Dünya

Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Bölge kan gölüne döner

Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin, Kiev Donbas'a asker gönderirse 'Bölge kan gölüne döner.' uyarısında bulundu.

19 Nisan 2021 Pazartesi 07:55 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 08:51
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Rusya ile Ukrayna arasındaki Donbas gerilimi sürüyor. ABD ve NATO'nun da açıklamalar ile dahil olduğu sınır gerilimi hakkında yeni bir açıklama geldi.

Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin Moskova'nın bir askeri müdahale amacının olmadığını belirtti.

BBC'ye konuşan Büyükelçi Kiev'in Donbas'a asker gönderilmesi durumunu 'Bölge kan gölüne döner' sözleri ile özetledi.

Kelin, 'İki ülke savaşın eşiğinde mi' sorusuna ise 'Hiç sanmıyorum' cevabını verdi.

Büyükelçi aynı açıklamada Moskova'nın Minsk Anlaşmasın tamamen bağlı olduğunun da altını çizdi.

Son haftalarda artan gerilim sonrası iki ülkede bölgeye askeri yığınak yapmaya başlamıştı.

Ukrayna, Rusya'nın Donbas ve Kırım'a 80 bin asker konuşlandırdığını belirtmişti.

Rus medyası ise Savunma Bakanlığı'nın sınırdaki birliklere 'savaşa hazır olun' emri verdiğini duyurmuştu.

RUSYA- UKRAYNA GERGİNLİĞİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Meclis'te yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatından (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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