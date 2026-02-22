İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2026 Pazar / 6 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8377
  • EURO
    51,7041
  • ALTIN
    7183.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gerilim havada devam ediyor... Rusya: 144 İHA'yı düşürdük
Dünya

Gerilim havada devam ediyor... Rusya: 144 İHA'yı düşürdük

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 144 insansız hava aracını (İHA) Moskova dahil çeşitli bölgelerde etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.

AA22 Şubat 2026 Pazar 18:37 - Güncelleme:
Gerilim havada devam ediyor... Rusya: 144 İHA'yı düşürdük
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Bugün yerel saatle 08.00'den 16.00'ya kadar 144 İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler üzerinde vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunların 15'inin Moskova bölgesinde düşürüldüğü aktarıldı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rusya'da geliştirilen ulusal mesajlaşma uygulaması MAX hesabından yaptığı açıklamada, vurulan İHA'nın parçalarının düştüğü noktalarda çalışmalar yapıldığını bildirdi.

Bakanlık, gece boyunca Ukrayna'ya ait 86 İHA'nın Moskova dahil ülkenin çeşitli bölgelerinde hava savunma sistemlerince yok edildiğini bildirmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Karada, denizde ve havada... MSB'den ''NATO'nun sarılmaz kalkanı'' paylaşımı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.