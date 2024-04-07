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Dünya

Gerilim tırmandı! Alman savaş uçakları Rus keşif uçağını engelledi

Alman savaş uçaklarının, Baltık Denizi üzerinde Rus keşif uçağını engellediği bildirildi.

AA7 Nisan 2024 Pazar 08:58 - Güncelleme:
Gerilim tırmandı! Alman savaş uçakları Rus keşif uçağını engelledi
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Alman Hava Kuvvetlerinin sosyal medya platformu X'ten yapılan açıklamada NATO'nun Baltık Hava Polisliği (Air Policing) Misyonu'nda görevli Alman Eurofighter uçaklarının, Baltık Denizi üzerinde Rus "COOT-A (IL-20)" tipi uçağı engellemek üzere Letonya'nın Lielvarde Hava Üssü'nden havalandığı belirtildi.

Açıklamada Rus keşif uçağının transponder sinyali olmadan uçtuğu kaydedildi.

Benzer bir hadise ocak ayında meydana gelmiş, Rügen Adası açıklarında transponder sinyali olmadan uçan "IL-20" tipi Rus keşif uçağı nedeniyle Alman Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları acil havalanmıştı.

Alman Hava Kuvvetleri, Baltık ülkelerinin hava sahasını koruyan NATO'nun Baltık Hava Polisliği (Air Policing) Misyonu'na 5 Eurofighter savaş uçağıyla katılıyor.

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