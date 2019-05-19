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Savaş çanları... 'Tüm gücümüzle karşılık vermeye hazırız'

Veliaht Prens Selman'ın ABD ile temaslarında yaptığı uyarılar sonrası Suudi Arabistan'dan ' Savaşı seçerlerse Riyad tüm gücüyle Tahran'a karşılık vermeye hazır' mesajı geldi.

  • star.com.tr
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ABD ile İran arasında Basra Körfezi'nde tırmanan gerilim, bölgeyi tedirgin etmeye devam ederken yeni aktörler de gerile dahil oluyor.
 
Çevre ülkelerdeki Şii milisler ABD il gireceği savaşta İran'ın yanında olacakları mesajı verirken, ABD'nin bölgedeki müttefikleri de gerilimin merkezinde yer alıyor.
 
Suudi Arabistan'ın geçtiğimiz günlerde, Duvadmi ve Afif kentlerindeki petrol tesislerine bomba yüklü drone ile saldırı gerçekleştirildiğini duyurması ve BAE - Suudi Arabistan petrol tankerlerine yapılan sabotajların arkasında İran'ı işaret etmesi, ülkeleri savaşın eşiğine getirdi.
 
Tüm bunlar yaşanırken, bir yandan ABD ile temas halinde bölgede güvenliği sağlama tartışmaları yürüten Suudi Arabistan, İran'a ''Savaşı seçerseniz, tüm gücümüzle cevap vermeye hazırız.'' mesajı verdi.
 
Cumartesi günü (dün) ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüşen Veliaht Prens Selman'ın, ''bölgedeki güvenliği ve istikrarı koruma çabaları üzerine'' fikir alış verişinde bulunduğu belirtildi.
 
''SAVAŞI SEÇERSE, HAZIRIZ''
 
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, Tahran'ın bütün bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalıştığınıi uluslararası toplumun çok geç olmadan müdahale ederek İran'ı durdurması çağrısında bulundu.
 
Riyad'ın barıştan başka bir şey istemediğini söyleyen Cubeyr, ''Eğer diğer taraf (İran) savaşı seçerse, buna tüm gücümüzle karşılık vermeye hazırız.'' dedi.
 

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