Gerilim tırmanıyor! Trump ve Biden'dan karşılıklı tweetler

10 Kasım 2020 Salı 07:39 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 07:41

20 Ocak'ta yapılacak devir teslim törenine kadar resmen ABD Başkanı olan Donald Trump, 3 Kasım seçimlerinde hile yapıldığını savunmaya devam ediyor.

ABD Başkanı seçilen Joe Biden, Twitter'dan yaptığı paylaşımda 20 Ocak'a kadar başkan olmadığını belirterek, "Fakat bugün herkese mesajım bu: Maske takın" mesajı paylaştı.

TRUMP SUÇLAMALARI SÜRDÜRDÜ

Başkan Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Nevada sahte oyların lağım çukuru çıktı. Matt Schlapp ve Adam Paul Laxalt, yayınlanınca kesinlikle şoke edecek şeyler buluyor" yazdı.

ABD lideri ayrıca "Wisconsin iyi görünüyor. Kanuna uygun olarak biraz daha zaman lazım. Yakında olacak" yazdı.

TRUMP'TAN PENNSYLVANIA SEÇİMLERİYLE İLGİLİ YORUM! 'YASADIŞI'

Donald Trump, başından itibaren önde götürdüğü ve Biden'ın karşısında geriye düşerek seçimi kaybetmesine yol açan Pennyslvania eyaletiyle ilgili şunları ifade etti:

"Pennsylvania, oy sayımının çoğunu izlememizi engelledi. Bu ülkede akla hayale sığmaz ve yasadışı."

Az farkla kaybettiği Georgia için ise "Seçim gecesi olduğu gibi Georgia, büyük bir başkanlık zaferi olacak" ifadelerini kullandı.