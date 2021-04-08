Gerilimde son perde! ABD: Bunu müttefiklerimizle henüz konuşmadık

AA 08 Nisan 2021 Perşembe 10:52 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 10:52

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, salı günü, Çin'deki 2022 Kış Olimpiyatları'na yönelik boykot için "kesinlikle görüşmek istediğimiz bir şey" dedi. Price, ABD'nin söz konusu etkinliğe yönelik herhangi bir muhtemel eylem konusunda müttefiklerle koordineli olarak çalışabileceğini duyurdu.

Çin ise Washington'u "sporun politize edilmemesi" konusunda uyararak, herhangi bir potansiyel eyleme karşılık verileceğini duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, "Sporun politize edilmesi Olimpiyat İlkeleri ruhuna ve tüm ülkelerden gelen yarışmacılara zarar verir. ABD Olimpiyat Komitesi dahil, uluslararası toplum bunu kabul etmeyecektir." açıklaması yaptı.

BEYAZ SARAY: ORTAK BOYKOTU KONUŞMADIK

Beyaz Saray'dan ise konuya dair daha ılımlı bir mesaj geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Hiçbir müttefikimiz ile ortak bir boykot konusunda konuşmadık, konuşmuyoruz. Ancak müttefiklerimiz ve ortaklarımızla, Çin'e yönelik endişelerimizi dile getireceğimiz bir zemin bulunması konusunda istişarelerde bulunuyoruz." dedi.

ABD en son 1980 yılında Moskova'da düzenlenen olimpiyat oyunlarını boykot etmişti.

4 Şubat 2022'de başlaması planlanan Pekin'deki olimpiyatlara yönelik muhtemel boykotun, Biden yönetimi ile Çin arasında tansiyonu daha da yükselteceği belirtiliyor.