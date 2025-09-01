İSTANBUL 30°C / 20°C
Dünya

Gerilimi azaltma adımı! 15 yıl sonra propaganda yayınına son verdiler

Güney Kore, ülkeler arası ilişkileri iyileştirmek amacıyla Kuzey Kore'ye yönelik radyodan yapılan 'propaganda yayınını' 15 yıl sonra ilk kez durdurdu.

AA1 Eylül 2025 Pazartesi 09:59 - Güncelleme:
Yonhap'ın haberine göre Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kuzey ile askeri gerginliği azaltma çabalarının bir parçası olarak 'Özgürlük Sesi' yayınları durdurulmuştur." denildi.

Açıklamada, yayının günün erken saatlerinde durdurulduğu, bunun son 15 yıldaki ilk askıya alma kararı olduğu belirtildi.

Yayınlarda K-pop şarkılarının yanı sıra Kuzey Kore'ye dair haberler de aktarılıyordu. Pyongyang'ın Rusya'ya asker göndermesi gibi gelişmeler de radyodan duyurulmuştu.

Radyo programı, 2010'da Güney Kore donanmasına ait "Cheonan" savaş gemisinin batmasında Kuzey Kore'nin ilişkisi olduğu iddiasıyla yeniden başlatılmıştı.

- GÜNEY KORE'DEN GERİLİMİ AZALTMA ADIMI

Güney Kore'nin bu yıl göreve gelen Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Kuzey Kore ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik mesajlar veriyor.

Lee'nin başa gelmesinin ardından Seul yönetimi, hoparlörlerle propaganda faaliyetini durdurmuş, kısa süre sonra Kuzey Kore de aynı şekilde yanıt vermişti.

Öte yandan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong ise Kuzey Kore'nin sınır boyunca yerleştirilen, "propaganda yayını yapan hoparlörlerin" kaldırdığına ilişkin iddiaların doğru olmadığını belirtmişti.

