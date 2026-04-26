  • Gerilimi azaltma çabaları sonuç verdi... Aliyev ile Paşinyan'a Barış ve Uzlaşma Ödülü
Gerilimi azaltma çabaları sonuç verdi... Aliyev ile Paşinyan'a Barış ve Uzlaşma Ödülü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 'Gernika Barış ve Uzlaşma Ödülü'ne layık görüldü.

26 Nisan 2026 Pazar 22:44
Gernika-Lumo Şehir Konseyi, Almanya'nın Pforzheim kenti, Gernika Gogoratuz Vakfı, Gernika Kültür Evi ve Gernika Barış Müzesi temsilcilerinden oluşan jüri, Aliyev ve Paşinyan'ı Azerbaycan ile Ermenistan arasında sağlanan barış süreci dolayısıyla ödüle değer buldu.

Uluslararası insani yardım girişimi Küresel Sumud Filosu da Gazze'ye yönelik destek faaliyetleri nedeniyle aynı ödüle layık görüldü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, ödül töreni katılımcılarına gönderdiği mesajda teşekkürlerini iletti.

Aliyev mesajında, Azerbaycan ile Ermenistan örneğinin, uzun süreli çatışma, acılar ve karşılıklı güvensizliğe rağmen güçlü siyasi irade ve uluslararası destek bulunduğunda barışın mümkün olduğunu gösterdiğini belirtti.

Ödülün yalnızca elde edilen başarıların tanınması değil, aynı zamanda uluslararası toplum için barış ve ortak refah adına atılacak adımlar açısından önemli bir teşvik ve sorumluluk anlamı taşıdığını ifade eden Aliyev, sürecin geleceğe yönelik mesajlar içerdiğini vurguladı.

2005 yılında Bask ve Alman kurumları tarafından oluşturulan "Gernika Barış ve Uzlaşma Ödülü", barış, tarihsel hafıza ve sosyal adalet için çalışan kişi ve kurumları onurlandırmayı amaçlıyor.

