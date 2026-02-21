Gerilimi daha da artıracak iddia! ABD, İran'a tek başına saldırmayacak

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'tan, ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereler ve olası çatışma ihtimaline dair dikkat çeken bir iddia geldi.

Reuters'ın İsrail hükümeti kaynaklarına dayandırdığı habere göre; Washington ve Tahran arasındaki müzakerelerin çıkmazda olduğuna inanan Tel Aviv yönetiminin, ABD ile birlikte İran'a olası bir ortak askeri harekât için hazırlık yaptığı aktarıldı.

Buna rağmen, böyle bir ortak operasyonun gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğine dair kesin kararın henüz verilmediği ifade edildi.

Adını açıklamayan iki İsrailli yetkili, ABD ve İran arasındaki görüş ayrılıklarının aşılamaz olduğuna dikkat çekerek, kısa vadede bir askeri gerginlik yaşanma olasılığının yüksek olduğunu söyledi.

"TRUMP İTİBAR KAYBETME ENDİŞESİ İLE KÖŞEYE SIKIŞTI"

Bazı bölgesel yetkililerin Tahran'ın ABD'den taviz bekleyen tutumunun tehlikeli bir yanlış hesap olduğunu söylediği aktarılan haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ise bölgeye yapılan askeri yığınaktan ötürü itibar kaybetme endişesi ile köşeye sıkıştığı belirtildi. Petrol üreten Körfez ülkelerinin de, kontrolden çıkıp Ortadoğu'yu istikrarsızlaştırabilecek olası bir askeri çatışmaya hazırlandıkları kaydedildi.

"ARAKÇİ, FÜZELERLE İLGİLİ TEKLİFİN BULUNDUĞU ZARFI AÇMAYI DAHİ REDDETTİ"

Haberde, ABD ve İran arasında Umman'da yürütülen müzakereler ile ilgili çarpıcı bir iddia da yer aldı. Müzakerelere yakın bir kaynağa dayandırılan habere göre; Tahran'ın füzeleri konusundaki bir ABD teklifinin arabulucular tarafından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'ya iletildiği belirtildi. Arakçi'nin ise teklifin bulunduğu zarfı açmayı dahi reddederek geri gönderdiği kaydedildi.

