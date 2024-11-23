Gerilimi tırmandıracak açıklama! ABD: Kuzey Kore 7. nükleer denemeye hazır

Dışişleri Bakanlığı Silahların Kontrolü, Caydırıcılık ve İstikrar Bürosu üst düzey yetkililerinden Bell, "The Korea Society" örgütünce düzenlenen forumda konuştu.

Bell, konuşmasında, "ABD, Kuzey Kore'nin, Punggye-ri test sahasını potansiyel 7. nükleer testi için hazırladığını ve bir adım ötesi için yalnızca siyasi bir karar beklediğini değerlendiriyor." dedi.

Yeni bir nükleer denemenin bölgesel gerginliği ciddi şekilde tırmandıracağı uyarısında bulunan Bell, "Böyle bir deneme, tüm dünya için güvenlik riski oluşturacak." diye konuştu.

Bell, Hwasong-19 kıtalararası balistik füzesi (ICBM) dahil Pyongyang yönetiminin son dönemdeki tüm füze denemelerinin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini anımsatarak, "Her füze denemesi, her nükleer güç gösterisi, Kuzey'in yasa dışı kitle imha silahlarını ve balistik füze programlarını ilerletmeye kararlı olduğunun bir göstergesi." şeklinde konuştu.

Potansiyel saldırılara karşı savunmaya daha iyi hazırlanılması için Güney Kore ile ABD ittifakının büyütülmesinin önemini vurgulayan Bell, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılmasını hedeflediklerini yineledi.

Bell, Kuzey'in Güney'e yönelik herhangi bir nükleer saldırıda bulunması halinde Pyongyang yönetiminin "hızlı, ezici ve kararlı bir yanıtla" karşılaşacağı yönünde uyarıda bulundu.

Kuzey Kore, 31 Ekim'de Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) bugüne kadar attığı füzelerin arasında "en uzun uçuş süresine" sahip olduğu düşünülen "yeni tip Hwasong-19" kıtalararası balistik füzesi fırlatmıştı.