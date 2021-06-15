Gerilimin gölgesinde kritik görüşme! Masada neler var?

15 Haziran 2021 Salı 14:05 - Güncelleme: 15 Haziran 2021 Salı 14:27

Washington-Moskova hattı yıllardır çok sayıda krize sahne oldu. İki ülke arasındaki ilişkiler son dönemde yine gergin.

TRT Haber'in derlediği habere göre, Joe Biden'ın ABD Başkanı olduktan sonra Rusya konusunda izleyeceği politika merak ediliyordu.

Biden, görevi devraldıktan kısa süre sonra, 17 Mart'ta beklenmedik bir çıkış yaparak Putin'e "katil" dedi.

Biden'ın bu çıkışına, Rusya Devlet Başkanı "Ne cevap verebilirim ona? Şunu söyleyebilirim: Ona sağlık diliyorum. İroni ya da şaka yapmıyorum." karşılığını verdi.

BİRÇOK SORUN BAŞLIĞI MASADA

Biden ve Putin'in bu ilk yüz yüze görüşmesinde, masada birçok sorun başlığı var.

Enerji, Washington ve Moskova'nın en büyük rekabet alanı. İki ülke hem enerji yollarını hem de kaynaklarını kontrol etmek için kıyasıya yarışıyor.

Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 projesinin ardından, iki ülke arasındaki rekabet "doğal gaz savaşına" dönüştü.

[Kuzey Akım 2]

Moskova'nın etkisini kırmaya çalışan Washington, projeye ilişkin birçok kez yaptırım uyguladı. Rusya da aynı şekilde cevap verince tansiyon yükseldi.

Kuzey Kutbu da iki ülkenin enerji konusunda anlaşmazlık yaşadığı bölgelerden biri. Buzulların erimesiyle yeraltı kaynaklarına erişim kolaylaştığından, Kutup'taki hak iddiaları giderek paylaşım kavgasına dönüşüyor.

NÜFUZ MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Orta Doğu'da da iki ülke birbirine rakip olarak konumlanıyor.

Libya ve Doğu Akdeniz'de de Beyaz Saray ve Kremlin sık sık karşı karşıya geliyor.

Doğu Avrupa, Afrika ve Latin Amerika, Washington ve Moskova'nın nüfuzunu artırmak için mücadele ettiği bölgelerden.

YENİ BİR SOĞUK SAVAŞ MI?

ABD, Rusya'yı çeşitli kurumlarına siber saldırı düzenlemek ve başkanlık seçimlerine müdahale ile de suçluyor.

Karşılıklı yaptırımlarla iki ülke arasında tansiyon giderek yükseliyor.

Uzmanlar, Kremlin-Beyaz Saray hattında üstü kapalı bir yeni soğuk savaş yaşandığını belirtiyor.