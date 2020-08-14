Gezi, BLM, Hong Kong ve nicesi... Soros Trump'ı indirmek istiyor ama, sonra ne olacak?

Mehmet Cihat Ağaç / star.com.tr 14 Ağustos 2020 Cuma 11:52 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 12:03

Demokratik yasal süreç dışında faaliyetler gösteren Macar asıllı Amerikalı milyarder ve spekülatör George Soros, ABD Başkanı Donald Trump'ın çok tehlikeli biri olduğunu ve iktidarda kalmak için her şeyi yapabileceğini söyledi.

Soros'un hayatı, 'Açık Toplum' fikri ve vakfına karşı olan herkesi devirmeye çalışmakla geçti. Soros bu süreçte yasa dışı tüm yolları da mübah gördü.

Bu hafta 90. doğum günü vesilesiyle İtalyan La Repubblica gazetesine röportaj veren Soros, ABD başkanı hakkında sert açıklamalarda bulundu.

Trump'ın kasım ayında gitmesini temenni ettiğini belirten Soros, ABD başkanının çok tehlikeli olmaya devam ettiğini söyledi. Soros, 'Trump, hayatı için savaşıyor ve iktidarda kalmak için her şeyi yapacak çünkü Anayasayı birçok farklı şekilde ihlal etti ve başkanlığı kaybederse sorumlu tutulacak.' dedi.

Trump'ın tartışmalı yanlarının Soros'unkiler yanında esamesinin bile okunamayacağını belirten Bridge, 'İddia ettiği gibi halk için gerçekten endişelenseydi, altın kaplı dünyasında daha fazla demokrasinin parlamasına izin verirdi. Şu da bir gerçek ki, bilmemiz gereken her şeyi söylemiyor.' diyor.

SOROS HERHANGİ BİR DEMOKRATİK PROSEDÜR TANIMAZ

Soros'un Trump'la igili konuşmasındaki ikiyüzlülüğüne dikkat çeken Amerikalı Gazeteci-Yazar Robert Bridge, 'Soros'un uzun yıllar kariyer gidişatını takip eden herkes için, bu sözler kendisine hizmet eden ve ikiyüzlülük olarak karşımıza çıkacaktır. Çünkü Soros, herhangi bir demokratik prosedür tarafından kısıtlanmış hissetmiyor. Seçilmiş yetkililer gibi bir kontrol ve denge sistemi tarafından kontrol edilmiyor. Bunun yerine Soros, tek başına muhteşem serveti sayesinde hayallerinin dünyasını oluşturuyor.' ifadelerini kullandı.

ABD ADALET SİSTEMİNİ ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞIRKEN, BLM PROTESTOLARIN ÇEYREK MİLYAR DOLAR BAĞIŞ

Hedefine aldığı lider, hükümet ya da kurumları 'özgürlükler ve demokrasi' perdesiyle suçlayan Soros, tartışmalı gruplara para akıtırken kritik noktalara da adam yerleştirmeyi ihmal etmiyor.

Öreğin, ABD'li siyahi George Floyd'un polis şiddetine kurban gitmesi sonucu başlayan barışçıl gösteriler, kısa sürede marjinal grupların katılımıyla adeta ülkeyi yangın yerine çeviren sokak olaylarına dönüştü. Nedense tam o sırada Soros, bu gruplara çeyrek milyar dolar bağışta bulundu.

Soros'un faaliyetleri sadece bununla da sınırlı değil. Amerikan adalet sistemini yeniden şekillendirmeye çalışan Soros, 2016 yılındaki bölge savcısı kampanyaları için seçtiği bazı adaylara 3 milyon dolardan fazla bağış yaptı.

Spekülatör, ABD'de kölelik varmış gibi, 'köleliğe karşı oluşumlar' benzeri ifadeler kullanarak, toplumu daha da ayrıştırmaya, gerilimi tırmandırmaya çalıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN, 'SOROS MİLLETİ BÖLÜYOR' DEMİŞTİ

2008-2017 yılları arasında, Türkiye’de Gezi kalkışması ve darbe girişimini destekleyici faaliyet yürüten 136 derneğe 17 milyon lira aktaran ABD'li kaos imparatoru George Soros'un, Kalkışmadan 12 gün önce ve olayların zirve yaptığı günlerde, Osman Kavala'nın yönettiği vakfa 1 milyon dolarlık para transferi yaptığı ortaya çıkmıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gezi olaylarında marjianl grupların finans kaynağı olan Osman Kavala ve destekçisi Soros'la ilgili, "Onun arkasında kim var? Meşhur Macar Yahudisi Soros. Bu adam dünyada milletleri bölmek, parçalamakla adeta birilerini görevlendiren, parası bol ve bu paraları da bu şekilde tüketen birisidir.' ifadelerini kullanmıştı.

SADECE ABD YA DA TÜRKİYE DEĞİL...

Bu yılın başında Soros'un sözde eğitim planları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Macaristan Dışişleri Bakanalığı Uluslararası İletişim ve İlişkiler Başkanlığı Sözcüsü Zoltan Kovacs, Soros'un Açık Toplum Üniversite Ağı'nı kurmak için 1 milyar dolar yatırım yapma planına dair endişelerini dile getirdi.

Kovacs, Soros'un planını 'ideolojik güdümlü politik amaç' şeklinde niteledi.

Soros, Hong Kong sokaklarını ateşe veren olaylara, 'öğrencilerin, dünyanın dört bir yanındaki gençlere yeterince motive olduklarında yapabileceklerinin bir örneği' olarak övgüde bulundu.

Mehmet Cihat Ağaç / star.com.tr