GGK'nin sahneden çekilmesiyle, uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümeti ülkenin doğu ve güneyindeki birçok vilayette kontrolü yeniden sağladı.



Husiler ise 2014'ten bu yana denetimlerinde tuttukları kuzey ve batı bölgelerinde varlığını sürdürüyor.

- YEMEN HÜKÜMETİNİN KONTROL ETTİĞİ BÖLGELER

Haritaya göre Yemen hükümeti, ülkenin güneyi ve doğusunda geniş bir coğrafyada fiili kontrolü elinde bulunduruyor.

Hükümet güçleri, geçici başkent Aden ile birlikte Taiz, Lahic, Dali, Ebyen, Şebve, Marib, Cevf, Hadramevt ve El-Mehra vilayetlerinde askeri ve idari hakimiyet sağladı.

Bu vilayetler, Suudi Arabistan ve Umman sınırlarına uzanan hatlar, petrol ve doğal gaz sahaları, limanlar ve ana ulaşım güzergahları açısından stratejik önem taşıyor.



Özellikle Hadramevt ve Mehra, hem enerji kaynakları hem Umman sınırına yakınlığı nedeniyle uzun süredir bölgesel güç mücadelesinin merkezinde yer alıyordu.

Hükümete bağlı birliklerin bu bölgelerde kamu kurumları, havaalanları, limanlar ve kara yollarında konuşlandığı, güvenlik ve idari yapıların yeniden tesis edilmeye çalışıldığı belirtiliyor.

- HUSİLERİN KONTROLÜNDEKİ BÖLGELER

İran destekli Husiler ise başkent Sana başta olmak üzere ülkenin kuzey ve batısındaki vilayetlerde fiili denetimini sürdürüyor.

Haritaya göre Husiler, Sana, Beyda, İbb, Reyme, Hudeyde, Mahvit, Hacce, Amran, Sada ve Hazm vilayetlerini kontrol ediyor.

Bu bölgeler, Husilerin askeri, siyasi ve idari merkezlerini barındırıyor. Özellikle Sana, hareketin siyasi merkezi olma özelliğini korurken, Hudeyde vilayeti Kızıldeniz kıyısındaki limanı nedeniyle insani yardımlar, ticaret ve askeri lojistik açısından stratejik önem taşıyor.

Ayrıca Sada ve Hacce, Suudi Arabistan sınırına yakın konumlarıyla Husilerin sınır hattındaki askeri varlığının yoğunlaştığı bölgeler arasında yer alıyor.

- GGK SONRASI YENİ DENGE

BAE destekli Güney Geçiş Konseyi'nin kendisini feshetmesiyle, Yemen'de güneydeki ayrılıkçı yapı fiilen sona ermiş oldu.



Böylece daha önce GGK kontrolünde bulunan Aden ve çevresi ile doğu vilayetleri, yeniden Yemen hükümetinin idaresine geçti.

Mevcut tabloda Yemen'de fiili kontrol, uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümeti ile Husiler arasında iki ana güç merkezi etrafında şekillenmiş durumda.

Bu durum, ülkedeki çatışmanın artık güneydeki ayrılıkçı unsurlardan ziyade, hükümet ile Husiler arasındaki ana cepheye odaklandığını gösteriyor.



- YEMEN'DEKİ GELİŞMELER

BAE destekli GGK'ya bağlı güçler, Aralık 2025'in başlarında ülke yüz ölçümünün yaklaşık yarısını oluşturan Hadramevt ve El-Mehra vilayetlerini ele geçirmişti.

Konseyin, yerel, bölgesel ve uluslararası çağrılara rağmen geri çekilmeyi reddetmesi üzerine, Suudi Arabistan liderliğindeki Meşruiyeti Destekleme Koalisyonunun desteğiyle başlatılan operasyonlar kapsamında söz konusu vilayetlerin kontrolü yeniden sağlanmıştı.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Türki el-Maliki, 7 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Aydarus ez-Zübeydi'ye bağlı güçlere yönelik operasyonun ardından Zübeydi'nin BAE'ye kaçtığını ifade etmişti.



Art arda yaşanan askeri ve siyasi gelişmelerin ardından GGK, kendini feshettiğini açıklamıştı.