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Dünya

Ghosn'un firarı: Peter Taylor ve Michael Taylor ABD'de gözaltına alındı

Nissan'ın CEO'su Carlos Ghosn'un kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla Japonya'da aranan Peter Taylor ve Michael Taylor'ın ABD'de gözaltına alındığı duyuruldu.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 16:29 - Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 16:29
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