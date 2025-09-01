İSTANBUL 30°C / 20°C
Dünya

Gıdalardan yayıldığı tespit edildi! Avrupa'yı alarma geçiren salgın: Ölümler peş peşe geldi

E.coli (STEC) adlı bakteri nedeniyle peş peşe gelen ölüm haberleri Avrupa ülkesini alarma geçirdi. Huzurevlerinde 63 yaşlı bireye bulaştığı belirtilen bakterinin 8 kişiyi yaşamından ettiği kaydedildi.

1 Eylül 2025 Pazartesi 18:36
Gıdalardan yayıldığı tespit edildi! Avrupa'yı alarma geçiren salgın: Ölümler peş peşe geldi
Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenlik Ajansı Sözcüsü Helene Bonte tarafından AA muhabirine yapılan açıklamaya göre, salgın ilk olarak 17 Ağustos'ta Flaman bölgesinde tespit edildi.

17-25 Ağustos döneminde Flaman bölgesindeki 8 huzurevinde 48, Fransızca konuşulan Valon bölgesindeki 3 huzurevinde 14, başkent Brüksel'de ise 1 huzurevinde 1 kişi enfekte oldu.

Böylece E. coli bakterisi kaynaklı salgına yakalanan toplam hasta sayısı 63'e yükseldi.

Salgın nedeniyle 8 kişi ise hayatını kaybetti.

Vakalarda şiddetli karın ağrısı, ishal, bulantı, kusma, hafif ateş, yorgunluk ve halsizlik, ağır vakalarda ise böbrek fonksiyon bozukluğu ve kansızlık gibi komplikasyonlar kaydedildi.

Salgının ortak bir gıda ürününden kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Yeni gıda kaynaklı enfeksiyon belirtisinin olmadığı ancak bulaşma tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

