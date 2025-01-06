Giderayak yapacağını yaptı! Türkiye'yi karıştıran isme madalya

Beyaz Saray'a veda etmeye hazırlanan ABD Başkanı Joe Biden, 19 kişiye ülkede verilen en yüksek sivil nişan olan "Başkanlık Özgürlük Madalyası"nı taktı. Biden'ın başkan olarak son kez katıldığı madalya töreninde, spor, sanat, müzik ve sinema dünyası gibi kadar farklı alanlardan nişana layık görülen 19 kişi onurlandırıldı.

'DERİN İZ BIRAKTINIZ'

Törende madalyaları takdim eden Biden, "Hep birlikte ülkemiz üzerinde inanılmaz güzel bir iz bıraktınız" dedi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da, "milyarder hayırsever ve Demokratların mega bağışçısı George Soros'un dünya çapında demokrasiyi, insan haklarını, eğitimi ve sosyal adaleti güçlendiren örgütleri ve projeleri desteklediği" için madalyaya layık görüldüğü belirtildi.

LİSTEDE MESSİ DE VAR

Ödül alan diğer isimler de şöyle: Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Yahudi asıllı George Soros adına oğlu Alex Soros, sinema dünyasından Michael J. Fox, Denzel Washington, futbolcu Lionel Messi, basketbolcu Magic Johnson, U2'nun solisti Bono, Dünya Merkez Mutfağı Direktörü Jose Andres, ünlü moda yazarı Anna Wintour, eski Savunma Bakan Yardımcısı Ashton Baldwin Carter adına eşi Stephanie Carter, Quark'ın kurucusu Tim Gill, İngiliz antropolog Jane Goodall, eski ABD Adalet Bakanı Robert F. Kennedy adına kızı Kathleen Kennedy, moda devi Ralph Lauren, fen dersleri programcısı Bill Nye, ABD'deki ırkçılıkla mücadele eden Fannie Lou Hamer adına Doris Hamer Richardson, eski ABD Kentsel Kalkınma Bakanı George W. Romney adına Mitt Romney, Carlyle Group'un kurucusu yatırımcı David Rubenstein ve Amerikan Film Enstitüsü'nün kurucusu George Stevens Jr.

KALKIŞMALARIN 'KARANLIK İSMİ'

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 657 sayfalık Gezi Parkı iddianamesinde, eski Doğu bloku ve Arap ülkelerinde yaşanan halk ayaklanmalarında uluslararası finans spekülatörü olarak tanınan George Soros'un önemli bir aktör olduğu anlatılmıştı. Soros'un bu ülkelerde yaşanan devrim süreçlerine çok büyük finansal destek sağladığı anlatılmıştı.

George Soros'un Ortadoğu ve Baltık ülkelerinde gerçekleşen 'özgürlükçü hareket' olarak kendilerince nitelenen halk hareketlerinde finans desteği sağladığı ve Soros'un kurduğu Açık Toplum Enstitüleri'ne bağlı Otpor adlı kuruluşun başkanı İvan Maroviç'in Gezi olaylarından önce Türkiye'ye gelip gittiği bilgisine de iddianamede yer verilmişti.

Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile birlikte Rusya, Polonya ve İngiltere'de birçok lider, kitlesel kalkışmaların arkasında Soros'un olduğuna dikkati çekmişti.

Yahudi asıllı ABD'li olan Soros, George Floyd cinayetinin ardından ABD'de patlak veren ırkçılık karşıtı protestoları örgütlemekle suçlanmıştı.

EN YÜKSEK SİVİL MADALYA

Başkanlık Özgürlük Madalyası (Presidential Medal of Freedom), Amerika Birleşik Devletleri'nin en yüksek sivil ödülü sayılıyor. Bu madalya, "Amerikan toplumuna önemli katkılarından dolayı" bireylere, gruplara veya organizasyonlara veriliyor.

'KARANLIKLAR EFENDİSİ'NE BENZETTİ

Sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, Biden'ın madalya verdiği Soros'u Star Wars'taki 'Karanlıklar Efendisi Darth Sidious'a benzetti. Musk üstüne de, "George Soros burada oldukça iyi görünüyor. Işıklandırmadan olsa gerek" yazdı.

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