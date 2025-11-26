Gine Bissau'da askeri hareketlilik! Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında silah sesleri duyuldu

Ulusal basında çıkan haberlerde, Gine Bissau Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Ulusal Seçim Komisyonu etrafında silah seslerinin duyulduğu ve askeri hareketlilik gözlemlendiği belirtildi.

Bazı yerel haber kaynaklarında ülkede askeri darbe girişimi olduğu iddiaları yayılırken taraflardan henüz konuyu ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Gine Bissau'da 23 Kasım'da cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri düzenlenmişti.

Mevcut Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, resmi sonuçlar açıklanmadan önce oyların yüzde 65'ini aldığını iddia etmiş, Embalo'nun en yakın rakibi bağımsız aday Fernando Dias da Costa da seçimin galibi olduğunu öne sürmüştü.

Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin ilk sonuçların yarın açıklanması bekleniyordu.