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Dünya

Gine'de geçiş süreci 36 ay olacak

Gine'de sivil yönetime geçişin 36 ay sürmesine karar verildi.

AA13 Mayıs 2022 Cuma 00:44 - Güncelleme:
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Askeri cunta hükümetinde meclis görevi yapan Ulusal Geçiş Konseyi (CNT), sivil yönetime 36 ay sonra dönülmesine ve demokratik seçimlerin de bu sürenin sonunda düzenlenmesine karar verdi.

Geçiş sürecinin Cumhurbaşkanı Yarbay Mamady Doumbouya, sivil geçişin 39 ay sürmesi teklifinde bulunmuş, teklifin mecliste görüşüleceğini duyurmuştu.

- Gine'de darbe

Gine'de Özel Kuvvetler Birlikleri Komutanı Yarbay Doumbouya, 5 Eylül 2021'de darbe yaparak yönetimi ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin en güvendiği isimlerden biri olan ve 2018'de bizzat Conde tarafından bu göreve getirilen Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını açıklamıştı.

Doumbouya, 1 Ekim 2021'de düzenlenen törenle geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.

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