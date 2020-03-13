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Dünya

Gine'de ilk vaka tespit edildi

Batı Afrika ülkesi Gine Cumhuriyeti'nde, ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.

AA13 Mart 2020 Cuma 19:13 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 19:13
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Gine'de ulusal basındaki haberlere göre, Avrupa Birliği'nin (AB) Gine delegasyonunda çalışan Belçika uyruklu bir kişiye yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Başkent Konakri'de bir hastanede tedavisi devam eden vakanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konakri'deki AB delegasyonunun tüm personeli 2 haftalığına karantinaya alındı.

Diğer yandan kent yönetimi, tedbir amacıyla başkentte 100'den fazla kişinin bir araya geldiği tüm etkinlikleri yasakladı.

Afrika kıtasında Gine'nin yanı sıra Sudan, Etiyopya, Kenya, Gabon, Fildişi Sahili, Gana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas'ta da Kovid-19 vakaları görüldü.

Kıtadaki 177 virüs vakasının 4'ü ölümle sonuçlandı.

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