str.com.tr 17 Eylül 2020 Perşembe 09:56 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 10:36

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesinin ardından başlayan ve zamanla şiddet olaylarına dönüşen protestolar, ABD sokaklarını adeta savaş alanına çevirdi.



Barışçıl gösterilerin vandalizme evrilmesinde, radikal sol örgütlerin etkisi sık sık gündeme geliyor.

ABD'nin Temsilciler Meclisi eski başkanı ve şu anda Fox News yazarı olan Newt Gingrich, protestoların şiddet olaylarına dönüşmesinde 'Soros' etkisine işaret etti.

Gingrich, Soros tarafından seçilmiş sol görüşlü yetkilileri, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şiddet içeren protestoları kışkırtmakla suçladı.

Gingrich, "Neredeyse tüm şehirlerdeki bir numaralı sorun George Soros tarafından seçilmiş, sol görüşlü, polis karşıtı, suç yanlısı bölge savcılarıdır. Devam eden şiddet olaylarının başlıca nedeni, Demokrat bölge savcılarıdır.' dedi.

Gingrich, Çarşamba günü Fox News'te yer alan açıklamasında, sözlerini şöyle sürdürdü:

Hem Harris hem de Biden, 'ilerici' diyerek bölge savcılarıyla gurur duyduklarından bahsediyor. Bölge savcıları polis karşıtı, suç yanlısıdır ve ezici bir çoğunlukla George Soros'un parasıyla seçilirler. Gördüğümüz şiddetin ve vandalizmin başlıca nedeni onlardır. Çünkü şiddet kullanan suçluları tekrar sokağa salıyorlar.

ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Demokratların Kasım seçimleri için iddia ettikleri 'dış müdahaleden' daha tehlikeli olduğunu düşündüğü en büyük tehdidi onların oluşturduğunu söylemişti.

Trump, 'Bana göre, bu yabancı ülkelerden çok daha büyük bir tehdit çünkü yabancı ülkelerle ilgili çıkan şeylerin çoğu doğru değil.' ifadesini kullanmıştı.

Trump ayrıca, Demokratların pandeminin nedeniyle 'güvenli bir oylama yöntemi olarak tanıtımını yaptığı postayla oy pusulaları' hakkındaki endişeleri de yineledi. "Ülkemiz için çok tehlikeli" diyen Trump, "Ve bunu kimin daha iyi bildiğini biliyor musunuz? Demokratlar." ifadesini kullandı.

TRUMP'I İSTEMİYOR

Birçok ülkede meşru yönetimleri devirmek için grupları finanse ettiği ve ekonomik saldırılar gerçekleştirdiği belgelenen milyarder George Soros, ABD Başkanı Donald Trump'ın kesinlikle gitmesi gerektiğini savunuyor... Trump tüm tartışmalı yönlerine rağmen, Soros'un daha tehlikeli olduğunu savunan insanlar, meşru bir lider yerine Soros'un eline düşmekten çekiniyor.



BAŞKAN ERDOĞAN, 'SOROS MİLLETİ BÖLÜYOR' DEMİŞTİ

2008-2017 yılları arasında, Türkiye’de Gezi kalkışması ve darbe girişimini destekleyici faaliyet yürüten 136 derneğe 17 milyon lira aktaran ABD'li kaos imparatoru George Soros'un, Kalkışmadan 12 gün önce ve olayların zirve yaptığı günlerde de Osman Kavala'nın yönettiği vakfa 1 milyon dolarlık para transferi yaptığı ortaya çıkmıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gezi olaylarında marjianl grupları finans kaynağı olan Osman Kavala ve destekçisi Soros'la ilgili, "Onun arkasında kim var? Meşhur Macar Yahudisi Soros. Bu adam dünyada milletleri bölmek, parçalamakla adeta birilerini görevlendiren, parası bol ve bu paraları da bu şekilde tüketen birisidir.' ifadelerini kullanmıştı.

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