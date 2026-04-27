Girdikleri ittifak güven vermedi: Türkiye ile rekabet etmemiz mümkün değil

Yunanistan'da Türkiye'ye ilişkin değerlendirmeler dış basında gündemdeki yerini koruyor. HuffPost Greece'te yayımlanan bir analizde, Atina'nın savunma stratejisi ve Türkiye ile güç dengesi ele alındı.

YUNANİSTAN İLE FRANSA ARASINDAKİ SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ

Jeopolitik analist Themistoklis Z. Zanidis imzalı yazıda, Yunanistan ile Fransa arasındaki savunma iş birliğinin önemli olduğu ancak abartılmaması gerektiği vurgulandı. Anlaşmanın karşılıklı savunma maddesi içerdiği hatırlatılırken, bunun otomatik bir askeri garanti anlamına gelmediği ve siyasi sınırlarının bulunduğu ifade edildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Analizde, Fransa'nın Doğu Akdeniz'de kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiği ve Avrupa savunmasını etki alanı olarak gördüğü belirtildi. Paris ile Atina arasındaki ilişkilerin özellikle savunma sanayii projeleriyle güç kazandığı, bu süreçte Yunan ordusunun kapasitesinin artırıldığı kaydedildi. Ancak egemenlik haklarına ilişkin konuların anlaşma kapsamı dışında kaldığına dikkat çekildi.

YUNAN BASININDAN TÜRKİYE VURGUSU: DAHA BÜYÜK GÜÇ

Yazıda, Yunanistan için temel stratejik rakibin Türkiye olduğu belirtilerek, Ankara'nın daha büyük nüfus, daha güçlü ekonomi ve daha gelişmiş savunma sanayii altyapısına sahip olduğunun altı çizildi.

Bu nedenle Atina'nın Türkiye ile simetrik bir rekabet yürütmesinin mümkün olmadığı, bunun yerine hız, koordinasyon, nitelik ve caydırıcılık odaklı bir strateji izlemesi gerektiği ifade edildi.

Ayrıca analizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin "revizyonist hedefler" taşıdığı iddiasına da yer verildi.

Yunanistan'ın dış dengeleme politikası kapsamında ittifakların önemli olduğu ancak tek başına yeterli olmayacağı belirtilen yazıda, olası bir kriz durumunda ülkenin öncelikle kendi askeri kapasitesine dayanması gerektiği vurgulandı.

MÜTTEFİKLERE AŞIRI GÜVEN UYARISI

Analizde dikkat çeken bir diğer unsur ise müttefiklere ilişkin uyarılar oldu. ABD, Fransa veya İsrail gibi ülkelerin Yunanistan adına otomatik olarak savaşa girmeyeceği ifade edilerek, savunmanın yerli askeri kabiliyetler, altyapı, mühimmat stokları ve siyasi kararlılık üzerine kurulması gerektiği belirtildi.

MODERN SİLAHLAR TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Modern silah sistemleri arasında Dassault Rafale savaş uçakları ile FDI sınıfı fırkateynlerin önemine değinilen analizde, bu unsurların ancak bütüncül bir ulusal caydırıcılık stratejisinin parçası olması halinde etkili olacağı kaydedildi.

BELİRLEYİCİ OLAN ULUSAL GÜÇ

Analizin sonuç bölümünde ise ittifakların değerli olduğu ancak belirleyici unsurun ulusal güç olduğu vurgulandı.