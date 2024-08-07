Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 11.23'te 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesine 364,76 kilometre mesafede olan depremin 6,47 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 7, 2024
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-08-07
Saat:11:23:48 TSİ
Enlem:34.33611 N
Boylam:24.63833 E
Derinlik:6.47 km
Detay:https://t.co/tcWoUgUXOn@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi