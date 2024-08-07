İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ağustos 2024 Çarşamba / 2 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,5478
  • EURO
    36,6619
  • ALTIN
    2582.95
  • BIST100
    10046.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Girit açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem
Dünya

Girit açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem

AFAD, Girit adası açıklarında 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AA7 Ağustos 2024 Çarşamba 12:00 - Güncelleme:
Girit açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem
ABONE OL
Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 11.23'te 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesine 364,76 kilometre mesafede olan depremin 6,47 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.