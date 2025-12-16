İSTANBUL 12°C / 6°C
Dünya

Girit açıklarında batan botta 14 Mısır vatandaşı öldü

Geçen hafta Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun battığı olayda ölen 14 kişinin Mısır vatandaşı olduğu açıklandı.

AA16 Aralık 2025 Salı 17:31 - Güncelleme:
Girit açıklarında batan botta 14 Mısır vatandaşı öldü
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 7 Aralık'ta düzensiz göçmenleri taşıyan botun batmasına ilişkin sürecin yakından izlendiği ifade edildi.

Yunanistan'a doğru yol alan botta, aralarında Mısırlıların da bulunduğu farklı ülkelerden 34 düzensiz göçmenin olduğu belirtildi.

Botun, Girit Adası açıklarında battığı ve olayda 14 Mısırlının hayatını kaybettiği kaydedildi.

CENAZELERİN GETİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin, batan bottan sağ kurtulan Mısırlılara gerekli yardımların sağlanması için Mısır'ın Atina Büyükelçiliğine talimat verdiği, cenazelerin ülkeye getirilmesi için de gerekli çalışmaların yapıldığı aktarıldı.

Yunan basını, Girit Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği duyurmuştu.

