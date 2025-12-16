Girit açıklarında batan botta 14 Mısır vatandaşı öldü

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 7 Aralık'ta düzensiz göçmenleri taşıyan botun batmasına ilişkin sürecin yakından izlendiği ifade edildi.

Yunanistan'a doğru yol alan botta, aralarında Mısırlıların da bulunduğu farklı ülkelerden 34 düzensiz göçmenin olduğu belirtildi.

Botun, Girit Adası açıklarında battığı ve olayda 14 Mısırlının hayatını kaybettiği kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin, batan bottan sağ kurtulan Mısırlılara gerekli yardımların sağlanması için Mısır'ın Atina Büyükelçiliğine talimat verdiği, cenazelerin ülkeye getirilmesi için de gerekli çalışmaların yapıldığı aktarıldı.

Yunan basını, Girit Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği duyurmuştu.

