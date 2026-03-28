İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2026 Cumartesi / 10 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4684
  • EURO
    51,2648
  • ALTIN
    6418.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Girit açıklarında göçmen faciası: 22 kişi açlık ve soğuktan can verdi
Dünya

Girit açıklarında göçmen faciası: 22 kişi açlık ve soğuktan can verdi

Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir botta 22 kişi açlık, susuzluk ve soğuk nedeniyle hayatını kaybetti. Kurtarılan 26 göçmenin ifadelerine göre kaçakçılar, hayatını kaybedenlerin cesetlerinin denize atılması talimatını verdi. Ölenlerin çoğunun Sudan ve Bangladeş uyruklu olduğu belirlendi.

AA28 Mart 2026 Cumartesi 13:56 - Güncelleme:
Girit açıklarında göçmen faciası: 22 kişi açlık ve soğuktan can verdi
ABONE OL

Akdeniz'de göçmen trajedileri durma noktasına gelmezken, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında yaşanan son facia tüm dikkatleri bir kez daha bu bölgeye çevirdi. Düzensiz göçmenleri taşıyan bir botta meydana gelen toplu ölüm, insani krizin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

GİRİT'İN YERAPETRA LİMANI AÇIKLARINDA 26 KİŞİ KURTARILDI

Girit Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir bottaki 22 kişinin açlık, susuzluk ve soğuk nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunanistan Sahil Güvenlik Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, Girit Adası'nın Yerapetra Limanı açıklarında iki gün önce düzensiz göçmenleri taşıyan bir bot tespit edildiği ve bottaki 26 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

KAÇAKÇILARIN TALİMATIYLA 22 GÖÇMENİN CESEDİ DENİZE ATILDI

Açıklamada, "Kurtarılanların beyanlarına göre, kötü şartlar nedeniyle bottaki 22 kişi hayatını kaybetti ve göçmen kaçakçılarının talimatları doğrultusunda ölenlerin bedenleri denize atıldı." ifadesi yer aldı. Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre ise ölen düzensiz göçmenlerin çoğu Sudan ve Bangladeş uyrukluydu.

Haberlere göre 21 Mart'ta yola çıkan düzensiz göçmenlerden 22'si soğuk, açlık ve susuzluk nedeniyle yaşamını yitirdi.

  • göçmen faciası
  • Girit
  • Yunanistan Sahil Güvenlik
  • düzensiz göçmen
  • göçmen kaçakçılığı

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.