Girit açıklarında göçmen faciası: 22 kişi açlık ve soğuktan can verdi

Akdeniz'de göçmen trajedileri durma noktasına gelmezken, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında yaşanan son facia tüm dikkatleri bir kez daha bu bölgeye çevirdi. Düzensiz göçmenleri taşıyan bir botta meydana gelen toplu ölüm, insani krizin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

GİRİT'İN YERAPETRA LİMANI AÇIKLARINDA 26 KİŞİ KURTARILDI

Girit Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir bottaki 22 kişinin açlık, susuzluk ve soğuk nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunanistan Sahil Güvenlik Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, Girit Adası'nın Yerapetra Limanı açıklarında iki gün önce düzensiz göçmenleri taşıyan bir bot tespit edildiği ve bottaki 26 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

KAÇAKÇILARIN TALİMATIYLA 22 GÖÇMENİN CESEDİ DENİZE ATILDI

Açıklamada, "Kurtarılanların beyanlarına göre, kötü şartlar nedeniyle bottaki 22 kişi hayatını kaybetti ve göçmen kaçakçılarının talimatları doğrultusunda ölenlerin bedenleri denize atıldı." ifadesi yer aldı. Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre ise ölen düzensiz göçmenlerin çoğu Sudan ve Bangladeş uyrukluydu.

Haberlere göre 21 Mart'ta yola çıkan düzensiz göçmenlerden 22'si soğuk, açlık ve susuzluk nedeniyle yaşamını yitirdi.