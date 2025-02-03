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Dünya

Girit açıklarında tansiyon yükseldi! Türk korvetinden Yunan güçlerine müdahale

Türk korvetinin Girit açıklarında kablo döşeme çalışmaları yürüten Yunanistan'a müdahale etmesi Atina'da büyük yankı uyandırdı.

Akşam Gazetesi3 Şubat 2025 Pazartesi 08:42 - Güncelleme:
Girit açıklarında tansiyon yükseldi! Türk korvetinden Yunan güçlerine müdahale
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Türk Donanması'na ait bir korvet, Girit'in 13 km kuzeyinde yürütülen kablo döşeme çalışmalarına müdahale etti; Yunan tarafına "Burası sizin yetki alanınız değil" mesajı verdi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Yunanistan, NAVTEX ilan edilmiş olmasına rağmen, Ankara'nın korvet aracılığıyla "Araştırmaları durdurun, burası sizin bölgeniz içinde değil" mesajını ilettiğini aktardı.

Yunanistan bölgeye hızla savaş gemisi ve Sahil Güvenlik unsurları sevk ederken; Ankara'nın bu hamlesi Atina'da büyük yankı uyandırdı.

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