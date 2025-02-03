Türk Donanması'na ait bir korvet, Girit'in 13 km kuzeyinde yürütülen kablo döşeme çalışmalarına müdahale etti; Yunan tarafına "Burası sizin yetki alanınız değil" mesajı verdi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Yunanistan, NAVTEX ilan edilmiş olmasına rağmen, Ankara'nın korvet aracılığıyla "Araştırmaları durdurun, burası sizin bölgeniz içinde değil" mesajını ilettiğini aktardı.

Yunanistan bölgeye hızla savaş gemisi ve Sahil Güvenlik unsurları sevk ederken; Ankara'nın bu hamlesi Atina'da büyük yankı uyandırdı.

Dendias'tan Fransa'ya Türkiye uyarısı!

Bayraktar TB2'yi örnek verdiler

Apar topar büyükelçiyi çağırdılar