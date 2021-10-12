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Dünya

Girit Adası'nda şiddetli deprem

Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Türkiye'den de hissedildiği aktarıldı.

12 Ekim 2021 Salı 12:32 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 13:32
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Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6,2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi.

İZMİR VE MUĞLA'DA DA HİSSEDİLDİ

Yunanistan'ın Lasithi şehrinde meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki deprem, İzmir ve Muğla'da da hissesildi. Sarsıntı nedeniyle kısa süreli tedirginlik yaşandı.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem Dairesi verilerine göre, Yunanistan'ın Lasithi şehrinde saat 12.24'te, Richter ölçeğine göre 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Muğla'nın Datça ilçesi ile İzmir'den de hissesildi. Sarsıntı kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Bazı kişiler, panikle bulundukları binalardan açık alanlara çıktı. İlk belirlemelere göre İzmir ve Muğla'da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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