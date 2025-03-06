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Dünya

Girit ve GKRY karanlığa mı gömülecek? Yunan basınından dikkat çeken iddia

Yunanistan Bağımsız Elektrik Enerjisi İletim Şirketinin (ADMHE), Girit ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında yapılması planlanan elektrik bağlantı hattı projesinin seyrindeki belirsizlik nedeniyle, projeye hizmet sağlayacak Fransız firması Nexans'a ödeme yapmayı dondurduğu ileri sürüldü.

AA6 Mart 2025 Perşembe 17:17 - Güncelleme:
Girit ve GKRY karanlığa mı gömülecek? Yunan basınından dikkat çeken iddia
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Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, jeopolitik nedenlerle, Nexans'ın görevlendirdiği araştırma gemisinin uluslararası sulara çıkamaması sonucu Girit ve GKRY arasında yapılması planlanan elektrik bağlantı hattı projesinin deniz altına kablo döşenmesine ilişkin teknik incelemeler de yapılamaz hale geldi.

Nexans'a proje için ödenmesi planlanan 1,4 milyar avrodan şimdiye dek sadece 200 milyon avro ödeme yapan ADMHE, 28 Şubat'ta Nexans'a yapması gereken 70 milyon avroluk ödemeyi projede olumlu bir gelişme olana dek, projenin seyrindeki belirsizlik nedeniyle durdurdu. İlgili karar Nexans ile uzlaşı içerisinde alındı.

Anlaşmanın tamamen bozulması halinde ise ADMHE'nin, Nexans'a olan sorumlulukları dışında, AB'den aldığı 160 milyon avro fonu da iade etmesi öngörülüyor.

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