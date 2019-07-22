Şakanın tadı kaçtı! ABD ordusu teyakkuza geçti

ABD’nin Nevada eyaletinde bulunan ve içerisinde uzaylılar ile UFO’lar hakkında gizemli araştırmalar yapıldığı düşünülen 51. Bölge, kısa bir süre sonra insan akınına uğrayacak gibi görünüyor. Facebook üzerinden organize olan yaklaşık 1,8 milyon kişi, “51. Bölge’de tutulan uzaylıları özgürlüklerine kavuşturmak” istiyor.

“NARUTO KOŞUSU İLE KURŞUNDAN KAÇABİLİRİZ”

Şaka ile başlayan fakat kısa sürede çığ gibi büyüyerek ciddi boyutlara ulaşan etkinliğin organizatörleri, ABD Hava Kuvvetlerinin “bölgeye yaklaşanlara karşı gerçek silah kullanılacağına” ilişkin açıklamasının ardından katılımcılara yaptıkları duyuruda şu ifadeleri kullandı:

“Eğer Naruto Koşusu yaparsak, onların kurşunlarından daha hızlı hareket edebiliriz.”

TOPLANTI KONUSU: NARUTO KOŞUSU

ABD Hava Kuvvetleri yetkililerinin bu yönde herhangi bir bildirimde bulunmamış olmasına rağmen, olayla ilgili bilgisi olduğu öne sürülen Reddit kullanıcılarına dayandırılan bilgiye ve toplantıdan çekildiği iddia edilen fotoğraf karelerine göre, Naruto Koşusu askeri bir toplantıda ele alındı.

Söz konusu fotoğraf kareleri, popüler bir Japon anime karakteri olan Naruto Uzumaki’nin hızlı koşu tekniğini gösteriyor. Buna göre; gövdesini ileri iten Naruto, kollarını arkaya uzatarak normalden daha hızlı koşabiliyor.

Böylesi bir brifing toplantısı olup olmadığı bir yana, askeriye içerisinde liderlik ve seminer verme teknikleri gibi eğitimler kapsamında bireylerin sunum kabiliyetlerini geliştirebilmeleri için “Balık nasıl tutulur?”, “Konserve nasıl açılır?” gibi tuhaf konuların da konuşulduğu biliniyor.

Uzmanlar, Naruto Koşusu’na ilişkin brifing görsellerinin gerçek olması ihtimaline ilişkin, böylesi bir sunum tekniği eğitimi kapsamında yapılmış olacağını düşünüyor.

51. BÖLGE

ABD’nin güneybatısındaki Nevada eyaletinde bulunan 51. Bölge, 2013 yılından bu yana ABD Hava Kuvvetlerince üs olarak kullanılıyor. Fakat bölgeyle ilgili spekülasyonlar, bundan onlarca yıl öncesine kadar dayanıyor.

Hem ABD toplumundan hem de -oyun, sinema ve kitap dünyalarına çokça konu olduğundan dolayı- dünya halklarının çeşitli katmanlarından insanlar, uzaylılar ve UFO’larla ilgili bütün sırların 51. Bölge’de tutulduğuna inanıyor.