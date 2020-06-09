Gizemli ateş topu gökyüzünü aydınlattı

star.com.tr 09 Haziran 2020 Salı 11:48 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 11:48

Gökyüzünü aydınlatan ışık yayan cismin görüntüleri, ABD'nin Tennessee eyaletinde kaydedildi. Aşırı parlak olan cismin, çok daha kuzeyden hatta Kanada'dan bile görüldüğü bildiriliyor.

Ateş topu olduğu düşünülen cismin görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken, henüz ne olduğu konusunda bir bilgi yok.

Amerikan Meteor Derneği, gökyüzündeki son derece parlak bir cisimle ilgili, çok sayıda eyaletten 120 kadar bildirim aldı. Ancak, bildirenlerin sayısına rağmen, şu ana kadar ateş topunun sadece bir videosu sosyal medyada paylaşılıyor.

Bazı kullanıcılar, söz konusu cismin yeşil renkte olduğunu ileri sürdü. En yaygın metalik meteorların demir-nikel olduğu ve dış katmanları dünya atmosferi tarafından buharlaştığında parlak bir yeşil ışık saçtığı biliniyor.

Bazı bildirimlerde ise, cisimde parçalanma olmadığı ya da aşağıya yağmur gibi inmediği belirtildi.

Söz konusu cismin, Pazar günü saat 21:43 civarında görüldüğü bildirildi.

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