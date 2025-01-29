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Dünya

''Gizemli'' dronların arkasındaki sır perdesi aralandı! Kimse bunu beklemiyordu

Geçtiğimiz yıl ABD'de infiale neden olan 'gizemli' dronların arkasındaki sır perdesi aralandı. Tartışmalara yol açan 'gizemli' dronların arkasındaki ismin FAA olduğu ortaya çıktı.

AA29 Ocak 2025 Çarşamba 15:50 - Güncelleme:
''Gizemli'' dronların arkasındaki sır perdesi aralandı! Kimse bunu beklemiyordu
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ABD'de geçen sene tartışmalara neden olan "gizemli" dronların çoğunun, Federal Havacılık İdaresi (FAA) yetkisi altında uçurulduğu tespit edildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 2024'ün son aylarında New Jersey ve New York başta olmak üzere kuzeydoğu eyaletlerinde görülen "esrarengiz" dronlara ilişkin gelişmeleri aktardı.

New Jersey'de görülen dronlar için FAA'nın araştırma nedeniyle uçuş yetkisi verdiğini belirten Leavitt, konunun "merak" nedeniyle daha da büyüdüğünü ifade etti.

Leavitt, başka ülkelerin dron uçurmuş olabileceğine ilişkin ise "Bu bir düşman (olayı) değildi." dedi.

- ABD'DE GİZEMLİ DRON TARTIŞMALARI

ABD'de ilk kez 18 Kasım 2024'te New Jersey'de görülen "gizemli" dron görüntüleri, New York ve civarında da ortaya çıkmaya başlamış ve sosyal medyada paylaşılarak endişelere yol açmıştı.

Beyaz Saray, dronların "güvenlik tehdidi oluşturduğu" yönünde bir kanıt bulunmadığını açıklamıştı.

Donald Trump ise Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında, "Bu dronların nereden kalkıp indiğini askerlerimiz biliyor, Başkan biliyor ama nedense yorum yapmıyorlar, halkı şüphede bırakıyorlar, açıklama yapmalılar." demişti.

FAA, daha sonra 22'den fazla kentte dron uçuşlarına kısıtlama getirmişti.

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