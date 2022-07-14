Gizemli hastalık 3 can aldı: Ateş, baş ağrısı, yorgunluk...

Tanzanya'nın güneydoğusunda beliren gizemli bir hastalık, halkı ve yetkilileri korkuttu.



Ateş, baş ağrısı, yorgunluk ve burun kanaması gibi şikayetlerle hastaneye gelen bazı hastaların, bir süre sonra yaşamını yitirdiği bildirildi. Şu ana kadar 3 kişinin öldüğü, aynı semptomları gösteren 10 kişinin de halen tedavi edilmeye çalışıldığı belirtildi.

GİZEMLİ HASTALIK İÇİN EKİP GÖNDERİLDİ

Tanzanya'nın baş sağlık görevlisi Aifello Sichalwe, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, araştırmak için bir doktor ve sağlık uzmanlarından oluşan bir ekibin gönderildiğini açıkladı.

Sichalwe, semptomlar Ebola ve Marburg virüsünün neden olduğu semptomlara benzese de, hastaların hepsinin her iki hastalık ve Covid-19 testlerinin negatif çıktığını söyledi. Yetkili, hükümet destekli bir profesyonel ekibin inceleme için bölgede bulunduğunu açıklayarak vatandaşlarını sakin olmaya çağırdı.

Güneydoğu Lindi bölgesinde teşhis edilen gizemli hastalığa ilişkin bildirilen 13 vakadan sadece bir kişinin iyileştiği belirtiliyor. Sichalwe, üç kişinin öldüğünü ve kalan hastaların tecrit altında tutulduğunu açıkladı.

Star Gazetesi