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Dünya

Gizemli hastalık paniği... Pentagon ve CIA devreye girdi

ABD yönetiminin, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Amerikalı diplomatların yaşadığı 'gizemli' sağlık olaylarını araştırdığı bildirildi.

AA17 Temmuz 2021 Cumartesi 12:35 - Güncelleme: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 12:35
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Yetkililerin yaptığı açıklamada, 20'den fazla vaka araştırılırken söz konusu vakaların 2016 ve 2017'de ABD'li diplomat ve ajanların Küba'da bildirdiği semptomlarla benzerlik gösterdiği ifade edildi.

Semptomların nedeni henüz belirlenemezken; vakalar, ABD Dışişleri Bakanlığı, Pentagon ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) medikal ekiplerince incelemeye alındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Viyana Büyükelçiliğinde meydana gelen, henüz açıklanamayan sağlık olaylarının kuvvetli bir şekilde araştırıldığını ifade etti.

Bazıları, beyin hasarına da sebep olduğu düşünülen yaralanmaların mikrodalga veya radyo dalgalarıyla gerçekleştirilen bir saldırı sonucunda meydana geldiğine inanıyor.

Ancak yıllardır yürütülen çalışmalar, söz konusu yaralanmalara neyin veya kimin neden olduğunu, bunun bir saldırı olup olmadığının bilinmediğini ortaya koyuyor.

Viyana'da çalışan diplomatlar, nedeni bilinmeyen semptomlardan şikayet ettiklerini bildirmişlerdi.

Viyana'daki vakaları, ilk kez 16 Temmuz Cuma günü, The New Yorker dergisi paylaşmıştı.

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