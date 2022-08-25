Gizemli 'kırmızı periler' görüntülendi! Fırtına bulutlarının çok üzerinde...

Şili'nin Atacama çölünün ortasındaki La Silla'da Avrupa Güney Gözlemevi'nin (ESO) 3.6m teleskopu tarafında çekilen görüntü hayran bıraktı. Dünyada nadir olarak görülen, 'kırmızı periler' görenleri mest etti.



Kırmızı periler, fırtına bulutlarının çok üzerinde 50-90 km yükseklikte meydana gelen, genellikle alttaki bir gök gürültüsü bulutu ile yer arasındaki pozitif şimşek deşarjlarıyla tetiklenen büyük ölçekli elektrik boşalmalarıdır.

İLK KEZ 1989'DA GÖRÜNTÜLENDİ

Gökyüzünde normal şimşekten çok daha yüksekte meydana gelmelerinin yanı sıra, genellikle gördüğümüz beyaz şimşekten daha soğukturlar ve çok daha sönük görünürler. Kırmızı perileri yakalamak çok zordur, ilk kez 1989'da Minnesota Üniversitesi'nden bilim adamları tarafından fotoğraflandı ve ardından binlerce kez video kayıtlarına alındı.

Genellikle, havanın parıltısı sadece ışık kirliliğinin olmadığı çok karanlık gökyüzünde görülebilir. Yüksek rakımlı ve ışık kirliliğinin olmadığı uzak konumu nedeniyle, La Silla bu olağandışı olayları yakalamak için ideal bir konum olarak nitelendiriliyor.

Star Gazetesi