İngiliz The Telegraph gazetesi Beyaz Saray'ın Gazze'deki kirli planını yazdı. Haberde Trump yönetimi Hamas sonrası Gazze'de oluşturulması planlanan polis asayiş gücünün, Hamas karşıtı aşiretlerin içinde yer alan uyuşturucu ve silahlı organize suç örgütü mensuplarından oluşturmayı düşündüğü yazıldı.

YARDIMLARI YAĞMALADILAR

Haberde Gazze'de aile bağları temelinde örgütlenen silahlı aşiretlerin geçmişte organize suç faaliyetleriyle bağlantılı olduğu ve bölgede halk arasında ciddi güvensizlik yarattığı ifade edildi. Son aylarda bu grupların yardım konvoylarını yağmaladığı, cinayet ve adam kaçırma olaylarına karıştığı yönünde suçlamalar gündeme geldi. İki büyük çete grubunun üyeleri arasında, geçmişte DEAŞ saflarında savaşmış ya da örgüte bağlılık bildirmiş isimlerin de bulunduğuna dikkat çekilen haberde üst düzey bir kaynak, ABD'li askeri komutanların, "güvenilir güvenlik ortakları olmadan Trump'ın barış sürecinin başarı şansının bulunmadığı" görüşünde olduğu bilgisine yer verildi. İngiltere ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerin planın uygulanabilirliği konusunda endişe taşıdığı belirtildi.

ABLUKADA 'GÜVENLİ' BÖLGE

Habere göre, Trump'ın damadı Jared Kushner, 20 maddelik barış planının hayata geçirilmesi sürecinde kilit rol oynuyor. Kushner'in, İsrail ordusunun kontrolündeki bölgelerde 'güvenli' yerleşimler kurarak Filistinlileri Hamas'ın kontrolündeki alanlardan uzaklaştırmayı hedeflediği belirtiliyor. İlk yerleşimin, eski Refah kentinin bulunduğu alanda inşa edildiği bölgenin İsrail destekli 'Halk Güçleri'nin etkin olduğu bir alan olduğu ifade edildi. Grubun geçmişte uyuşturucu kaçakçılığı ve yardım yağmasıyla suçlandığı aktarıldı.