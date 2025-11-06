İSTANBUL 19°C / 15°C
6 Kasım 2025 Perşembe
Dünya

Gizli depo ortaya çıktı: Suriye'de yasa dışı silah ticaretine darbe

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde düzenlenen güvenlik operasyonunda, çok sayıda silah, mühimmat ve roketatar ele geçirildi. Olayla ilgili birden fazla şüpheli gözaltına alınırken, yasa dışı silah kaçakçılığı ağına ağır darbe vuruldu.

AA6 Kasım 2025 Perşembe 20:44 - Güncelleme:
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik birimleri, Sermede ilçesinde elde edilen istihbarat ve yapılan saha takibi sonucu operasyon düzenledi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda "İnter" tipi bir araçta gizlenmiş çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği, araç sürücülerinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Haberde, ilk soruşturmalar sonucunda silahların ilçedeki başka bir şahsa ait çiftlikten temin edildiği ve şüphelilerin yasa dışı silah kaçakçılığına karıştıklarını itiraf ettikleri kaydedildi.

Ayrıca, güvenlik birimlerinin söz konusu çiftlikte yaptığı aramada ilave miktarda silah, mühimmat ve roketatar mühimmatıyla birlikte iki araç ve sahte resmi evrak ele geçirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, tüm silah ve mühimmatın muhafaza altına alındığını, gözaltına alınan şüphelilerin gerekli soruşturmaların tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildiğini açıkladı.

