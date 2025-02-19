İngiliz The Telegraph gazetesi, Ukrayna savaşını bitirmek için Rusya ile müzakerelere başlayan ABD Başkanı Donald Trump'a ait olduğu iddia edilen "barış planı"nı yazdı. Plana göre, Trump'ın Ukrayna'dan 500 milyar dolar "geri ödeme" talebi, ABD'nin ülkenin kritik mineralleri üzerindeki kontrolünün çok ötesine geçiyor; limanlar ve altyapıdan petrol ve doğalgaza kadar her şeyi kapsıyor. Bir hafta önce Zelenski'ye de gönderildiği öne sürülen sözleşmenin şartları, ABD'nin Ukrayna'yı yasal olarak neredeyse ebediyen ekonomik sömürgeleştirmesi anlamına geliyor.

7 Şubat 2025 tarihli sözleşme "maden kaynakları, petrol ve gaz kaynakları, limanlar, diğer altyapılar" dahil olmak üzere "Ukrayna'nın kaynaklarıyla ilişkili tüm iktisadi değerleri" kapsıyor.

TAM KONTROL TALEBİ

Belgede, "Bu anlaşma, kanunlar ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın New York kanunlarına tabi olacaktır" ifadesi de yer alıyor. Taslak metinde, gelecekteki tüm lisanslar için "ABD'nin ihraç edilebilir minerallerin satın alınmasında ilk ret hakkına sahip olacağı" belirtiliyor. Planın yürürlüğe girmesi halinde Washington yargı dokunulmazlığa sahip olacak, Ukrayna'nın emtia ve kaynak ekonomisinin çoğu üzerinde neredeyse tam kontrol sahibi olacak. Gazete haberinde, "Bu şartlar, 1945'teki yenilgilerinin ardından Almanya ve Japonya'ya uygulanan mali cezalardan daha kötü" ifadesini kullanırken; Trump'ın taleplerinin Ukrayna'nın GSYİH'sinden, Versailles Antlaşması'nda Almanya'ya dayatılan tazminatlardan daha yüksek bir paya denk geleceğine dikkati çekti. Trump, 300 milyar dolar harcadığını belirterek, Ukrayna'nın 500 milyar dolar vermeyi "kabul ettiğini" söylemişti.

Trump'tan Zelenski'ye tepki: Üç yıl önce bitirmeliydiniz

Başkan Erdoğan'dan 3'lü zirve teklifi: Trump'ın politikası Türkiye ile örtüşüyor

"Türkiye garantör ülke olmalı"