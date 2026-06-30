Suudi Arabistan merkezli Şark News, çerçeve anlaşmasında yer alan gizli ek güvenlik maddesinin içeriğine ilişkin detayları paylaştı.

Buna göre güvenlik eki, "savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı bir çözüme ulaşılması için yol haritası niteliği taşıyan" 6 ana başlıktan oluşuyor.

Habere göre, "Pilot bölgelerin belirlenmesi" başlığı kapsamında taraflar, Litani Nehri'nin güneyinde ilk pilot bölgeyi derhal oluşturacak.

Dört aşamalı askeri plan doğrultusunda yürütülecek ilk aşamada, izinsiz faaliyetlerde bulunan devlet dışı silahlı tüm unsurlar hakkında yasal işlem yapılması, bu gruplara ait silahlar, silah depoları, tüneller ve komuta merkezleri dahil askeri altyapının imha edilmesi veya kullanılamaz hale getirilmesi öngörülüyor.

İkinci aşamada bölgenin devlet dışı silahlı gruplardan ve askeri altyapılarından tamamen arındırıldığı tarafların üzerinde uzlaşacağı üçüncü bir tarafça doğrulanacak. Ardından yüksek nitelikli Lübnan ordusu birlikleri bölgeye konuşlandırılarak tek operasyonel kontrolü üstlenecek ve devlet dışı silahlı grupların yeniden faaliyet göstermesi engellenecek.

Son aşamada ise yeniden imar çalışmaları, uluslararası destekle ve siyasi süreçle koordineli şekilde Lübnan devleti tarafından yürütülecek.

- UYGULAMA VE DOĞRULAMA MEKANİZMASI

Güvenlik ekine göre, bu modelin uygulanmasına Lübnan ordusu liderlik edecek. Sürecin başarısı ise bu müzakereler çerçevesinde varılacak mutabakata uygun şekilde silahsızlandırma ve askeri altyapının tasfiyesinin doğrulanabilir biçimde gerçekleştirilmesiyle ölçülecek.

İsrail ile Lübnan ayrıca, haftanın 7 günü 24 saat esasına göre çalışacak Lübnan Özel Askeri Koordinasyon Grubu'nu (MCG4L) kuracak. Bu grup, sürtüşmelerin önlenmesi, doğrulama faaliyetleri ve anlaşmanın kapsamlı şekilde uygulanmasının denetlenmesinden sorumlu olacak.

Grup, taraflar arasındaki dolaylı askeri iletişim kanalları üzerinden İsrail ve Lübnan'daki ilgili siyasi makamlara rapor sunacak. Doğrulama faaliyetleri ise sahadaki "temizleme operasyonlarıyla" eş zamanlı yürütülecek.

- GÜVENLİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Sızan metne göre, "Güvenlik yükümlülükleri" başlığı kapsamında Lübnan ordusu, Hizbullah ile diğer devlet dışı silahlı grupların silahsızlandırılması ve bu grupların Lübnan içinde herhangi bir askeri rol veya kapasiteye sahip olmamalarını sağlamak amacıyla gerekli operasyonel tedbirleri almayı taahhüt ediyor.

- KADEMELİ YENİDEN KONUŞLANMA

Habere göre, "Kademeli yeniden konuşlanma" başlığı kapsamında, silahsızlanma ve askeri altyapının tasfiyesine ilişkin üzerinde uzlaşılan ve doğrulanabilir sürecin başarıyla tamamlanmasının ardından İsrail, askerlerini şartlara bağlı olarak aşamalı şekilde azaltmayı, kademeli olarak yeniden konuşlandırmayı ve nihayetinde Lübnan topraklarından tamamen çekilmeyi taahhüt ediyor.

Söz konusu sürecin planlanması ve aşamalarının belirlenmesi, MCG4L tarafından yürütülecek ve İsrail'in yeniden konuşlanması, Lübnan ordusunun bölgeye konuşlanmasıyla eş zamanlı gerçekleştirilecek.

"Hedeflenen Sonuç" başlığında ise devlet dışı tüm silahlı grupların silahsızlandırılması ve askeri altyapılarının tasfiyesine yönelik daha geniş kapsamlı çabalar çerçevesinde, müzakerelerde varılacak mutabakat doğrultusunda Lübnan devletinin ülke topraklarının tamamında tam otoritesini yeniden tesis etmesi ve İsrail için uzun vadeli güvenliğin sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

- DENETİM VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Güvenlik ekinin son maddesi "Denetim ve anlaşmazlıkların çözümü" başlığı kapsamında ise taraflar, ABD'nin kolaylaştırıcılığında güvenlik ekinin uygulanmasını düzenli aralıklarla gözden geçirecek ve karşılıklı mutabakatla değişiklik yapabilecek. Güvenlik ekinin yorumlanması veya uygulanmasına ilişkin ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar ise taraflar arasında yürütülecek üçlü görüşmeler yoluyla çözüme kavuşturulacak.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.