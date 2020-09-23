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Dünya

Gizli törenle yemin ederek göreve başladı

Belarus'ta devlet başkanı Lukaşenko, devam eden gösterilere rağmen gizli törenle yemin ederek göreve başladı.

IHA23 Eylül 2020 Çarşamba 13:01 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 13:20
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Belarus’ta 9 Ağustos’ta gerçekleştirilen Devlet Başkanlığı seçimlerini Alexander Lukaşenko’nun kazanmasının ardından ülke genelinde eylemler başlamıştı. Kısa sürede şiddet olaylarına dönüşen protestolara rağmen, Devlet Başkanı Lukaşenko’nun gizli bir törenle yemin ederek göreve başladığı bildirildi. Yemin töreninin gelen vekiller, devlet kurumlarının üst düzey yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda katılımcı ile Bağımsızlık Sarayı’nda gerçekleştirildi.

Yemin töreni öncesinde herhangi bir bilgilendirme yapılmamıştı.

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