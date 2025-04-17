Mısır'ın Güney kore Büyükelçisi Halid Abdulrahman, Yonhap'a yaptığı açıklamada, Kahire'nin Kore Havacılık ve Uzay Sanayii (KAI) ile bir sözleşme imzalamaya yakın olduğunu belirtti. Yabancı basında yer alan habere göre, anlaşmanın 100 adet FA-50 uçağını içerdiği ve yaklaşık 1 milyar dolar değerinde 36 ünitelik bir ilk parti ile başlayacağı bildirildi. KAI ile devlete ait bir Mısır savunma kuruluşu olan Arap Endüstrileşme Örgütü (AOI) arasında 2023'te imzalanan bir anlaşmaya dayanarak, yaklaşık 70 uçağın Helwan üretim tesisinde yerel olarak monte edilmesi bekleniyor. Bileşenlerinin yaklaşık yüzde 70'ini F-16 ile paylaşan FA-50'nin, Mısır'ın eskiyen Alpha Jets ve K-8E eğitim uçaklarının yerini alması bekleniyor.

SAVUNMA SANAYİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ GELİŞİYOR

2016 yılında Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve dönemin Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, savunma ve ekonomik ilişkileri geliştirmek için kapsamlı bir ikili anlaşma imzaladılar. Bu anlaşmanın ardından Mısır, 2017 yılında Güney Kore'den ikinci el bir Pohang sınıfı korvet aldı. 2023 yılında Mısır, Hanwha Defense'ten 216 adet K9 Thunder 155 mm kundağı motorlu obüs, belirtilmemiş sayıda K10 mühimmat ikmal aracı ve 51 adet K11 ateş yönlendirme kontrol aracı satın almak için 1,66 milyar dolarlık bir sözleşme imzaladı.

ÜLKELER TARAFINDAN İLGİ GÖRÜYOR

FA-50, uygun fiyat, çok yönlülük ve muharebe etkinliğinin birleşimi sayesinde birçok pazarda ilgi görerek Güney Kore'nin en başarılı savunma ihracatlarından biri haline geldi. Filipinler 450 milyon dolara 12 FA-50PH satın aldı ve ek 12 üniteye ilgi gösterdi. Irak 1,1 milyar dolara 24 T-50IQ alırken, Endonezya birkaç T-50I varyantını işletiyor. Polonya 2022'de 48 FA-50 için 3 milyar dolarlık bir sözleşme imzaladı ve bu, uçağın bugüne kadarki en büyük ihracat anlaşması oldu. Polonya varyantı FA-50PL, havadan yakıt ikmali, AESA radarı ve gelişmiş silah entegrasyonunu içeriyor. Polonya ayrıca programa bağlı bir lojistik merkezi ve uçuş eğitim merkezi kurmayı planlıyor. Malezya, 2023'te 18 FA-50 Block 20 uçağı için 920 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı; teslimatların 2026'da yapılması bekleniyor ve ilave 18 adet uçak için bir opsiyon bulunuyor. Block 20, AESA radarı, Keskin Nişancı hedefleme podları ve havadan yakıt ikmal kabiliyeti içeriyor.

F-16 İLE ORTAKLIK İÇERİYOR

Mısır'ın potansiyel satın alımı, bugüne kadarki en büyük FA-50 siparişlerinden birini ve uçağın ilk büyük Kuzey Afrika müşterisini temsil ediyor. T-50 Golden Eagle gelişmiş eğitim uçağına dayanan FA-50 Fighting Eagle hafif saldırı uçağı, kapsamlı aviyonikler, geliştirilmiş fırlatma koltukları ve pilotlar için geçiş süresini azaltan ve lojistik ve bakımı kolaylaştıran F-16 Fighting Falcon ile %70 ortaklık içeriyor. Hem Batılı hem de Batılı olmayan ordular tarafından kullanılan mühimmat ve sistemlerle uyumludur ve bu sayede daha gelişmiş platformlarla birlikte çalışırken önemli ölçüde daha düşük satın alma ve yaşam döngüsü maliyetleri sunar. Uçağın modüler mimarisi ve ölçeklenebilirliği, temel pilot eğitimlerinden hava müdahalesine, yakın hava desteğine ve sınır devriye görevlerine kadar çeşitli müşteri ihtiyaçlarına uyacak şekilde uyarlanabileceği anlamına gelir.

FA-50'nin geliştirilmesi KAI ve Lockheed Martin tarafından KTX-2 programının bir uzantısı olarak başladı. T-50 ilk olarak 2002'de uçtu, ardından 2003'te TA-50 saldırı varyantı ve 2011'de FA-50 geldi. İlk FA-50'ler 2013'te Kore Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri'ne (ROKAF) teslim edildi. Uçak, A-37 ve F-5E/F gibi eski platformların yerini almak ve öncü avcı eğitimini ve sınırlı muharebe rollerini desteklemek için tanıtıldı. FA-50 şu anda ROKAF içindeki üç filoda faaliyette. Geliştirilmesi, Güney Kore'nin yüksek performanslı askeri uçakların alıcısından üreticisine geçişinde önemli bir kilometre taşını temsil ediyordu. Zamanla FA-50, yerli ve yabancı kullanıcıların deneyimlerinden alınan dersleri yansıtarak bir dizi blok yetenek yükseltmesiyle evrimleşti; Blok 10'a hassas hedefleme kapsülleri eklendi ve Blok 20'ye görsel menzil ötesi füze (BVR) yetenekleri ve ağ bağlantılı muharebe sistemleri eklendi.