19 Nisan 2021 Pazartesi 12:45 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 12:45

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre Hatibzade, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Hatibzade, hükümetin Riyad yönetimi ile doğrudan görüşüp görüşmediği yönündeki soruya net cevap vermekten kaçındı.

Medyada çıkan haberlerin "çelişkiler içerdiğini" kaydeden Hatibzade, şu ifadeleri kullandı:

"Önemli olan, İran'ın her zaman Suudi Arabistan ile diyaloğu memnuniyetle karşılamış olduğudur. Bunu, iki ülke halkı ile bölgesel barış ve istikrarın çıkarına uygun görmüştür. Bu görüşümüz aynı şekilde devam ediyor."

İngiliz Financial Times gazetesi, İran ve Suudi Arabistanlı yetkililerin ilişkileri düzeltme adına 9 Nisan'da Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya geldiğini iddia etmişti.

- İRAN- SUUDİ ARABİSTAN ARASINDAKİ İLİŞKİ NE ZAMAN KOPTU?

Suudi Arabistan'da, 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr'in de olduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti.

İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin birbiri ardına yaptığı açıklamalardan sonra Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti.

Bu olaylardan sonra Mart 2015'te başlayan Yemen'deki iç savaş nedeniyle gergin olan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler tamamen kesilmişti.