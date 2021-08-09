Gizlilik ilk kez kaldırıldı! Ocak 1938'de savaş hazırlığına başlamışlar

9 Ağustos 2021 Pazartesi 09:12 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 09:31

FSB ilk kez, Japon ordusunun SSCB ile savaş hazırlıkları yaptığını ortaya koyan arşiv belgelerinin gizliliğini kaldırdı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) ilk kez gizliliğini kaldırdığı arşiv belgelerinde, Japon ordusunun daha 1938'de SSCB ile savaş hazırlıkları yaptığını ortaya koyan kanıtlar yer alıyor.

Sputnik'in haberine göre, Belgelerden, Kwantung Ordusu Komutanı General Otozo Yamada'nın daha 1938 yılının ocak ayında Sovyetler Birliği ile çatışma olasılığı karşısında Üçüncü Ordu birliklerinin tetikte olmasını emrettiği anlaşılıyor. Buna göre Yamada, Mançurya'da SSCB ile sınır bölgesinde konuşlanan 3. Ordu Komutanı görevine atandıktan hemen sonra savaş hazırlıklarına başlamıştı.

9 Ağustos 1938'de Japon ordu birliklerine "70 no.lu emir' verildi. Yamada, 1949'da çekildiği sorgu sırasında, söz konusu emrin 'Sovyetler Birliği'ne karşı savaş hazırlıklarının artırıldığını gösterdiğini' söylemişti.

Uzmanlar, Hasan Gölü Muharebesi (Sovyetler Birliği ile Japon İmparatorluğu arasında 29 Temmuz - 11 Ağustos 1938 tarihinde meydana gelen sınır çatışmaları) sırasında Japon askerlerin Kızıl Ordu'nun savaş imkanlarını değerlendirdiğini ve 'savaşarak büyük ölçekli keşif' faaliyetlerinde bulunduğunu düşünüyor.