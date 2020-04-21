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Dünya

Gizlilikleri kaldırılan belgeler araştırılıyor! İki ülke arasında soykırım tartışması...

Rusya, Karelya bölgesindeki halkına, Finlandiya'nın 2. Dünya Savaşı'nda soykırım uyguladığı iddiasını, gizlilikleri kaldırılan belgeler üzerinden araştırmaya başladı.

AA21 Nisan 2020 Salı 23:03 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 23:05
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Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından gizliliği kaldırılan belgeler üzerinde çalışıldığı kaydedildi.

Karelya bölgesindeki halkına, 1941-1945 yıllarında Finlandiya tarafından soykırım yapılıp yapılmadığının araştırıldığı belirtilen açıklamada, "Irk üstünlüğü ve nefret yönündeki fikirlere dayanan eylemler, onlarca sene sonra bile cezasız kalmamalıdır. Bu tür suçların zamanaşımı yoktur." ifadeleri kullanıldı.

- FİNLANDİYA, RUSYA'DAN ARŞİVLERİ AÇMASINI TALEP ETTİ

Finlandiya yönetimi de Rusya'dan arşivlerini açmasını istedi.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2. Dünya Savaşı dönemine ilişkin tüm dava süreçlerinin 1947'de yapılan Paris Barış Antlaşması ile çözüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Bu, ne Finlandiya ne de Rusya için yeni bir sorundur. Finlandiya'nın askeri politikası konusu savaştan sonra mahkemede dikkatlice incelendi." ifadelerine yer verildi.

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