GKRY ateşe yürüyor! ''Gizli ordu'' manşetiyle duyurdular

Rumlar Ada'yı hızla silahlandırırken, Hristodulidis katliam çetesi EOKA'yı "İlham kaynağımız" diye övdü. Rum sivillerin Avrupa'da askeri eğitim alırken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis, eski Kokkinotrimithia Gözaltı Merkezlerinde, İngiliz idaresi döneminde (1955-1959) gözaltına alınanları anma etkinliğine katıldı. Hristodulidis törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ta Türk ve Rumlara yönelik toplu katliamları ile bilinen terör örgütü EOKA'yı hem övdü hem de referans gösterdi.

Hristodulidis, "EOKA'nın mücadelesi, zaman sınırı olmayan ve güncelliğini koruyan Helenizm'in evrensel standartlarını yoğunlaştırır. Yetmiş yıl sonra, EOKA'nın kurtuluş mücadelesi, toplumsal hafızada bir referans noktası, tükenmez bir ilham kaynağı ve hepimiz için ebedi bir ders olmaya devam ediyor" dedi,

"KALKAN VE MIZRAĞIMIZ"

EOKA'nın izinde olduklarını belirten Hristodulidis "Girne'den Limasol'a kadar vatanımızın kurtuluşu ve yeniden birleşmesi için yürüttüğümüz mücadelenin kalkanı ve mızrağıdır. Bugün bulunduğumuz alanda ve diğer gözaltı merkezlerinde, küçük ve büyük, bilinen ama aynı zamanda bilinmeyen siyasi tutukluların ve EOKA savaşçılarının şehitlik sayfaları yazıldı" ifadelerini kullandı.

EOKA terörünün Kıbrıs'ta yaydığı korkunun sembol fotoğraflarından biri.

YURTDIŞINDA ASKERİ EĞİTİM

Rum liderin skandal açıklamaları tepkilere neden olurken Rum gazetesi Fileleftheros 'Gizli Ordu' başlığı ile yayınladığı haberde yurt dışında özel şirketlerin askeri olarak eğittiği Rumların fotoğrafları paylaşıldı.

Rum ordusunun seferberlik için verdiği eğitimin yetersiz olduğu belirtilen haberde, "Askeri eğitim özellikle bulunduğumuz coğrafi bölgede, 'yarı işgal' altındaki bir ülkenin vatandaşları için hayati önem taşımaktadır" denildi.

Haberde her yıl yüzlerce Rum'un önemli meblağlar ödeyerek yurt dışındaki eğitimlere katıldığına yer verilirken, Rum ordusunun şirketle işbirliği yapmasının da gündemde olduğu vurgulandı.

Fileleftheros'un haberi Rum haber sitelerinde geniş yer buldu.