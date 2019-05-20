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GKRY Fransa'ya deniz üssü veriyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, tek taraflı doğalgaz arama çalışmalarının Türkiye tarafından engellenmesi önlemesi karşılığında Fransa'ya daimi deniz üssü tahsis etmeye hazırlanıyor.

  • İHA
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında, hafta içi imzalanan işbirliği anlaşmasının detayları ortaya çıkmaya başladı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma Bakanı Savvas Angelidis ile Fransa Savunma Bakanı Florence Parly arasında hafta içerisinde imzalanan savunma işbirliği anlaşmasının maddeleri konusunda açıklık getirdi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa'nın iki tarafın anlaşmasının temel ekseninin, “İki ülke deniz kuvvetlerinin yararına yönelik stratejik işbirliği” olduğu da belirtildi. 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa'nın Kıbrıs adasının Vasiliko bölgesinde oluşturmak istediği deniz üssünün 'teknokratik' olguların incelemesi amacıyla Fransız askeri teknik uzmanların ilerleyen süreçte Kıbrıs'a gelmesi bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa'nın arasındaki anlaşmanın maddeleri şöyle: 

1) Deniz üssünün, yüksek operasyonel menzilli üsse dönüştürülmesi, 

2) Deniz üssünün geliştirilmesiyle ilgili incelemeler ve planlar tamamlandıktan sonra, bunun altı ay içerisinde operasyonel olarak hazır olması, 

3) PESCO işbirliği çerçevesinde Doğu Akdeniz'de operasyonda bulunacak ve demir atacak olan Fransız Deniz Kuvvetlerinin gereksinimlerinin tamamıyla karşılanması, 

4) Fransa'nın bölgedeki daimi ve sürekli varlığının garanti altına alınması, 

5) Rum Yönetimi'nin operasyonel altyapılarının, bölgede faaliyet gösteren Fransız Deniz Kuvvetleri için uygulanabilir bilgi gücü olarak kullanılması, 

6) Fransa'nın Mari'deki altyapıların geliştirilmesi gerekliliğine ekonomik olarak katkıda bulunması, 

7) Fransız Deniz Kuvvetlerinin, Türkiye tarafının araştırma faaliyetlerinin engellenmesine yönelik herhangi bir çabayı göğüslemesi,

8) Rum Yönetimi'nin deniz kuvvetlerinin modernizasyonu ve güçlendirilmesi, 

9) Avrupa veya ortak faaliyetler çerçevesinde iki ülke silahlı kuvvetlerinin işbirliği ve eğitimin sağlanması.”  

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