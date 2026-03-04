İSTANBUL 13°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2026 Çarşamba / 16 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9803
  • EURO
    51,1361
  • ALTIN
    7191.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • GKRY'de İran'a yönelik saldırılar protesto edildi: İngiliz üsleri kaldırılsın
Dünya

GKRY'de İran'a yönelik saldırılar protesto edildi: İngiliz üsleri kaldırılsın

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzlerce kişi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto ederek adadaki İngiliz üslerinin kaldırılmasını talep etti.

AA4 Mart 2026 Çarşamba 00:44 - Güncelleme:
GKRY'de İran'a yönelik saldırılar protesto edildi: İngiliz üsleri kaldırılsın
ABONE OL

Rum basınında yer alan haberlere göre, Kıbrıs Genel Barış Konseyi öncülüğünde ana muhalefetteki Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) Çevre Hareketi-Yurttaş İşbirliği, Faşizm ve Irkçılığa Karşı İttifak, Soykırımdan Arındırılmış Kıbrıs Örgütü ve Uluslararası ABD-İngiltere Üslerine Hayır İnisiyatifi'nin katılımıyla Limasol'da protesto gösterisi düzenledi.

Ellerinde İsrail ve ABD karşıtı sloganlar yazılı dövizler taşıyan göstericiler, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını protesto ederek, Kıbrıs'ta bulunan İngiltere'ye ait üslerin kaldırılmasını istedi.

AKEL Genel Sekreteri (Genel Başkan) Stefanos Stefanou gösteride yaptığı konuşmada, "Aşırı sağcı (Donald) Trump ve savaş suçlusu (Binyamin) Netanyahu tarafından yürütülen bu savaşın, İran'da demokrasi ve İranlıların insan hakları için yürütüldüğüne inanan hiçbir demokratik, ilerici ve rasyonel insan yoktur." ifadelerini kullandı.

Stefanou, Kıbrıs'taki İngiliz üslerinin kaldırılması için geçmişten gelen bir mücadele yürüttüklerini ifade ederek, üslerden dolayı Kıbrıs'ın hedef haline geldiğini savundu.

GKRY'nin Limasol kenti yakınlarındaki İngiliz üssü Akrotiri'ye (Ağrotur) 2 Mart'ta İHA düşmüştü.

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de köpek dehşeti kamerada! 3 yaşındaki Ada'nın yüzü pençe ve ısırıkla dolu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.