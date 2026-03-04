GKRY'de İran'a yönelik saldırılar protesto edildi: İngiliz üsleri kaldırılsın

Rum basınında yer alan haberlere göre, Kıbrıs Genel Barış Konseyi öncülüğünde ana muhalefetteki Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) Çevre Hareketi-Yurttaş İşbirliği, Faşizm ve Irkçılığa Karşı İttifak, Soykırımdan Arındırılmış Kıbrıs Örgütü ve Uluslararası ABD-İngiltere Üslerine Hayır İnisiyatifi'nin katılımıyla Limasol'da protesto gösterisi düzenledi.

Ellerinde İsrail ve ABD karşıtı sloganlar yazılı dövizler taşıyan göstericiler, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını protesto ederek, Kıbrıs'ta bulunan İngiltere'ye ait üslerin kaldırılmasını istedi.

AKEL Genel Sekreteri (Genel Başkan) Stefanos Stefanou gösteride yaptığı konuşmada, "Aşırı sağcı (Donald) Trump ve savaş suçlusu (Binyamin) Netanyahu tarafından yürütülen bu savaşın, İran'da demokrasi ve İranlıların insan hakları için yürütüldüğüne inanan hiçbir demokratik, ilerici ve rasyonel insan yoktur." ifadelerini kullandı.

Stefanou, Kıbrıs'taki İngiliz üslerinin kaldırılması için geçmişten gelen bir mücadele yürüttüklerini ifade ederek, üslerden dolayı Kıbrıs'ın hedef haline geldiğini savundu.

GKRY'nin Limasol kenti yakınlarındaki İngiliz üssü Akrotiri'ye (Ağrotur) 2 Mart'ta İHA düşmüştü.